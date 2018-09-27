Басманный суд освободил из-под ареста всех трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца
К ним была применена новая мера пресечения – запрет определенных действий.
Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую несовершеннолетнюю сестру сегодня вечером освободили прямо в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Согласно новой мере пресечения, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с девяти вечера до семи утра, а также пользоваться любыми видами связи, за исключением экстренных случаев. Кроме того, без разрешения следователя сестры не могут общаться с кем-либо, кроме своего адвоката, даже друг с другом.
Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук сказала, что квартиры для проживания ее дочерей уже подготовлены:
Сестры Хачатурян были задержаны в конце июля после убийства своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчине нанесли множество колото-резаных ран, что и стало причиной смерти. Девушки признали свою вину и рассказали, что отец систематически бил их и подвергал сексуальному насилию. Сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору.
Ранее экспертиза установила, что младшая из сестер Хачатурян, которой 17 лет, не отдавала отчет в своих действиях в момент совершения преступления. Две старшие сестры были признаны вменяемыми.
Комментарии4
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zapadnay 27 сентября 2018 | 22:07
Правильно. Видимо, у девочек уже не было сил. Они и так уже наказаны на всю оставшуюся жизнь.
stas12006 27 сентября 2018 | 22:08
Самозащита - это не преступление .
garaal 27 сентября 2018 | 22:09
ЭТО БЕСПРЕДЕЛ КАКИМИ БЫ ОНИ ХОРОШИ БЫ НЕ БЫЛИ !!!!!!!
yazva_sibirskaya 27 сентября 2018 | 22:22
garaal: а если бы кто-то так поступил с твоими дочками, как папаша их с ними поступал, ты бы его поблагодарил, да, дебил?