В Нидерландах предотвращен крупный теракт

Об этом объявила прокуратура страны. По подозрению в подготовке атаки арестованы 7 человек. Согласно этим данным, лидер группировки – выходец из Ирака, планировал направить на многолюдное мероприятие террористов-смертников, вооруженных штурмовыми винтовками. На другой площадке в это же время террористы планировали подорвать заминированный автомобиль. Где и когда планировались теракты – не уточняется.