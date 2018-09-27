В Нидерландах предотвращен крупный теракт
Об этом объявила прокуратура страны. По подозрению в подготовке атаки арестованы 7 человек. Согласно этим данным, лидер группировки – выходец из Ирака, планировал направить на многолюдное мероприятие террористов-смертников, вооруженных штурмовыми винтовками. На другой площадке в это же время террористы планировали подорвать заминированный автомобиль. Где и когда планировались теракты – не уточняется.
Комментарии3
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meteor1908 27 сентября 2018 | 21:39
Ну, голландцы не такие уж и обкуренные. Спецслужбы вот работают )))
kkdv75 27 сентября 2018 | 22:00
Вот у них правильно спецслужбы работают, сказали предотвратили, значит предотвратили. А вот в России, только отчетность для орденов
Или не предотвращают
Я же правильно для сайта Эхо написал?
ugiazov 27 сентября 2018 | 22:01
Этих выходцев за загородкой держать надо.