В Крыму суд обязал пользователя Фейсбука удалить пост о местном чиновнике

Об этом сообщает сайт «КрымИнформ». Суд признал публикацию Александра Талипова содержащей информацию, порочащую министра. Талипов уже выполнил решение суда, которое он, впрочем, намерен обжаловать. В публикации было написано, что министр владеет офшорными компаниями на Кипре. Талипов настаивает, что эта информация ранее уже была опубликована в прессе. Он считает, что на него оказывают политическое давление из-за критики власти, — сообщает сайт МБХ-медиа.