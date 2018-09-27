В Крыму суд обязал пользователя Фейсбука удалить пост о местном чиновнике
Об этом сообщает сайт «КрымИнформ». Суд признал публикацию Александра Талипова содержащей информацию, порочащую министра. Талипов уже выполнил решение суда, которое он, впрочем, намерен обжаловать. В публикации было написано, что министр владеет офшорными компаниями на Кипре. Талипов настаивает, что эта информация ранее уже была опубликована в прессе. Он считает, что на него оказывают политическое давление из-за критики власти, — сообщает сайт МБХ-медиа.
Комментарии3
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ugiazov 27 сентября 2018 | 21:43
Как наживаются чиновники-это государственная тайна. За разглашение и на нары загремишь.
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:52
ugiazov: Горного зашкварили ?.. Правильно. В зрелом вроде возрасте, а никак не может определиться.. любит он Путина или нет.
alexisgross_082018 27 сентября 2018 | 22:07
kottigr1: Мушкино приложение очень любит Пукина, а вот с взаимностью напряг - Пукин интернетом не владеет.