В Нижнем Новгороде группа активистов потребовала запретить концерты Монеточки, Фейса и других музыкантов

Об этом сообщает сайт «в городе Н». Люди, которые называют себя родительской общественностью, обратились в Роспотребнадзор, Министерство образования и к уполномоченному по правам ребенка. Они считают, что перечисленные ими музыканты пропагандируют алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм, глумятся над смертью и выражают ненависть к государственным и семейным устоям. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе подтвердили, что получили такое заявление.