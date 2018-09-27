В Нижнем Новгороде группа активистов потребовала запретить концерты Монеточки, Фейса и других музыкантов
Об этом сообщает сайт «в городе Н». Люди, которые называют себя родительской общественностью, обратились в Роспотребнадзор, Министерство образования и к уполномоченному по правам ребенка. Они считают, что перечисленные ими музыканты пропагандируют алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм, глумятся над смертью и выражают ненависть к государственным и семейным устоям. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе подтвердили, что получили такое заявление.
Комментарии14
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zibex 27 сентября 2018 | 21:36
музыканты пропагандируют алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм, глумятся над смертью и выражают ненависть к государственным и семейным устоям.
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Это и есть скрепы
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:40
zibex: Кто-то вваливает серьезные бабки в раскрутку этой Монеточки.. ВГТРК забита рекламой этой дивы..
Как-то даже решил послушать её.. Пожалел потраченное время.
polikarpich 27 сентября 2018 | 21:40
zibex: У нас всё хуже. Власть предержащие над жизнью глумятся.
sokal123 27 сентября 2018 | 21:39
А кто это Монеточка, Фейс и другие ? это ярые путинисты или нет. ? В любом случае я счастлив ,что не слышал "сих девайсов":-)))
ugiazov 27 сентября 2018 | 21:40
Не знаю кто пел, но приходилось слышать порядочное безобразие у современных исполнителей.
oleg_andreevich 27 сентября 2018 | 22:03
ugiazov: sokal123: kottigr1: сегодня "по просьбам трудящихся" запретили то что вам не нравится, а завтра запретят вам слушать то, что вам нравится. Вас не спросят.
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:07
oleg_andreevich: К другому подвожу.. Этот запрет - и есть часть бездарного пиара..
timwlad91 27 сентября 2018 | 21:55
В Нижнем Новгороде группа активистов потребовала запретить концерты Монеточки, Фейса и других музыкантов
Об этом сообщает сайт «в городе Н». Люди, которые называют себя родительской общественностью, обратились в Роспотребнадзор, Министерство образования и к уполномоченному по правам ребенка. Они считают, что перечисленные ими музыканты пропагандируют алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм, глумятся над смертью и выражают ненависть к государственным и семейным устоям. В аппарате уполномоченного по правам человека в регионе подтвердили, что получили такое заявление.
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Вот и надо пойти на встречу родителям требующие закрыть концерты Монеточки, Фейса и других музыкантов.
Все знают о змее искусители и яблоке соблазна которое низвергает неокрепших в боль и разочарование .
beregov_net 27 сентября 2018 | 22:08
timwlad91: Битлз и Роллинг Стоунс такие как ты в своё время то же запрещали и чем закончилось ? )
Не нравится - пошёл на ...
timwlad91 27 сентября 2018 | 22:12
beregov_net: Битлз и Роллинг Стоунс такие как ты в своё время то же запрещали и чем закончилось ? )
Не нравится - пошёл на ...
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Всех перестреляли и все передохли от наркоты.
Составы всех ансамблей обновлялись как минимум на половину.
И это раскрученные ансамбли с международными гастролями.
А остальные просто вымерли в том дерьме о чём поют.
alexey65 27 сентября 2018 | 22:13
Правильное предложение!
Разрешить только церковные песнопения и концерты виолончелиста (сами знаете какого)!
yurhip 27 сентября 2018 | 22:16
А кто вас заставляет ходить на них? И как вы собираетесь запретить детям смотреть их в Инете.
in_cat_we_trust 27 сентября 2018 | 22:17
а куда обращаться, если фейсы активистов родительской общественности оскорбляют чувства верующих в конституционные принципы свободы взглядов, слова, вероисповедания, пропагандируют собственные скудоумие и лизоблюдство, и глумятся над здравым смыслом?
sparky 27 сентября 2018 | 22:28
пропагандируют алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм, глумятся над смертью и выражают ненависть к государственным и семейным устоям.
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Наверняка еще и детей едят, которые на их концерты приходят. Вот откуда тысячи пропавших. Съедены Монеточкой!