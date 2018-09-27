СК приобщил к делу об убийстве журналистов в ЦАР заявление с требованием наказать Ходорковского

Следственный комитет приобщил к делу об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике заявление с требованием наказать Михаила Ходорковского. Это была просьба лидера прокремлевского движения СЕРБ Гоши Тарасевича. Он призвал наказать не только основателя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, но и главного редактора Андрея Коняхина. Об этом сам Тарасевич рассказал телеканалу Дождь. В заявлении он пишет, что Ходорковский и Коняхин выступили инициаторами поездки и не смогли объяснить, почему журналисты приехали в ЦАР без охраны, уведомления МИДа, по туристическим визам. Российская съемочная группа была убита в ЦАР в июле. Журналисты снимали фильм о частной военной компании Вагнера.