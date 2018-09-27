СК приобщил к делу об убийстве журналистов в ЦАР заявление с требованием наказать Ходорковского
Следственный комитет приобщил к делу об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике заявление с требованием наказать Михаила Ходорковского. Это была просьба лидера прокремлевского движения СЕРБ Гоши Тарасевича. Он призвал наказать не только основателя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, но и главного редактора Андрея Коняхина. Об этом сам Тарасевич рассказал телеканалу Дождь. В заявлении он пишет, что Ходорковский и Коняхин выступили инициаторами поездки и не смогли объяснить, почему журналисты приехали в ЦАР без охраны, уведомления МИДа, по туристическим визам. Российская съемочная группа была убита в ЦАР в июле. Журналисты снимали фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии9
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idruker 27 сентября 2018 | 21:36
простите, хто такой Гоша? Это родственник Джамилева? Может быть он полномочный представитель погибших журналистов? Если нет, то какого хрена его мнение должно быть приобщено к делу?
aleksei123m 27 сентября 2018 | 21:40
idruker: Это тот кто, под присмотром власти занимается практически бандитизмом на улицах российских городов. Поэтому от него примут любое заявление…
danko1 27 сентября 2018 | 21:43
aleksei123m: Просьба этого бандита для бандита Бастрыкина- закон, когда бандитский режим питерская банда установила в России, а все преступления этого бандита при этой власти безнаказаны.
zemljanka 27 сентября 2018 | 22:10
Шьются дела белыми нитками. Позорники.
alexey65 27 сентября 2018 | 21:51
idruker: Кто такой Гоша?
Это эталонный российский пропутинский патриот.
gregor 27 сентября 2018 | 21:49
СК приобщил к делу об убийстве журналистов в ЦАР заявление с требованием наказать Ходорковского
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Пригожин требует наказать Ходорковского....
kessara 27 сентября 2018 | 22:03
иииииигарь......
zemljanka 27 сентября 2018 | 22:08
Бандиты облажались. Тут и гниды из серба пригодятся.
Вышли на убийц. Траванули Верзилова. Убийц солберецкие раскрыли. И убийц трёх приличных ребят в ЦАР - узнаем...
vladimir1967 27 сентября 2018 | 22:22
Идейный и практический соратник убийц журналистов обратился к главе ведомства который сам вывозил в лес журалиста "побазарить" с угрозами. Расследование будет "объективным"