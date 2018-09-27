Автомобили российских дипломатов на Украине облили нечистотами и повредили
Об этом сообщает агентство РИА Новости. Посольство нашей страны в Киеве готовит ноту протеста.
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Об этом сообщает агентство РИА Новости. Посольство нашей страны в Киеве готовит ноту протеста.
Комментарии36
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zibex 27 сентября 2018 | 21:34
Странно что Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с оккупантами.
Скорее всего потому что у Порошенко бизнес на России.
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:37
zibex: Что здесь странного ? Украинцы воюют против путинских банд, а не против России..
sanisan 27 сентября 2018 | 21:39
Пока укр.нацисты гадят России, Порошенко сам обосрался в очередной раз - ошибся дверью когда шел на заседание 73-й сессии Генассамблеи ООН. Он перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России. Господин Порошенко огляделся и,и ещё не осознав, что он находится на российской территории, после смачного пенделя от Лаврова кувырком и со свинячим визгом, стремглав покинул помещение.
ruthenocene 27 сентября 2018 | 21:41
sanisan: Нащот пенделя не уверен, но вот что Порох принял помещение МИД РФ за сортир - сам Лавров подтвердил!:)))
patrikk_2 27 сентября 2018 | 21:46
Автомобили российских дипломатов на Украине облили нечистотами и повредили...
Настоящие украинцы - это герои против пустых припаркованных машин дипломатов, но и тут, чтобы побороть свой животный страх, украинцы толпой нападают сперва на одну машину, потом на другую.
palm_coast 27 сентября 2018 | 21:50
Что же вы так россияне., нельзя оставлять машины без присмотру в стране варваров.
minerr 27 сентября 2018 | 21:53
//// облили нечистотами и повредили /////
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А что свидомым ещё делать, ну не строить же и созидать. Они так же и свою страну обваляли в дерьмо и разрушили.
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:57
minerr: Сейчас последует зеркальный ответ со стороны России.. Заставят курсантов училищ ФСБ срать на мостовую и потом закидывать автомашину украинского посла. Надо же хоть как-то рыцарей плаща и кинжала учить Родину защищать ... !
gluhoy2250 27 сентября 2018 | 22:12
kottigr1: учить Родину защищать ... !
Твоя родина научила защищать..., срут где попало!! Укроина однако....
antimalin 27 сентября 2018 | 22:16
ЦеЕвропа.
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:30
gluhoy2250: Ты прав.. Мне как жителю России прекрасно известно как здесь гадят чекисты.. Всю страну засрали..
in_cat_we_trust 27 сентября 2018 | 22:25
patrikk_2: то ли дело путрики - автомобили своего начальства мажут мёдом и носят на руках
sanisan 27 сентября 2018 | 21:51
ruthenocene: Да ему везде сортиры мерещатся когда срать хочет, потому и пенделя везде получает. А может и спецом насрать под чужой дверью захотел по своей привычке. Большой засранец этот Порошенко, если вкратце.
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:42
sanisan: .. А потом ты проснулся.. ??? Вот не зря таким как Вы медики советуют не принимать на ночь димедрол и слабительное одновременно..
timwlad91 27 сентября 2018 | 21:46
kottigr1: zibex
27 сентября 2018 | 21:34
Странно что Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с оккупантами.
Скорее всего потому что у Порошенко бизнес на России.
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kottigr1
27 сентября 2018 | 21:37
zibex: Что здесь странного ? Украинцы воюют против путинских банд, а не против России..
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Ну вообще то именно путинская команда развивает экономические отношения с Украиной до 30 миллиардов в год.
И так ,на Украине реальное двоевластие.Майданная команда на содержании запада ,но ничего не контролирующая на Украине и потому и её сольют в канализацию сами западники.
И реальная исполнительная власть олигархов которая торгует с Россией и держит всё под контролем на Украине.
Майданная власть понимая что теряют всё от бешенства готова себя за жопу укусить.
Тоже самое и с Израилем,которая поддерживает террористов ИГИЛ в Сирии чтобы скорчить из себя некую силу.
В Турции тоже пробовали поиграть в такие игры.Кончилось всё плачевно для заговорщиков.
Вот и для Израиля и Украины кончится всё очень плохо так как за всё надо платить.
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:49
timwlad91: Ну вообще то именно путинская команда развивает экономические отношения с Украиной
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Она с российским народом никак не может экономические отношения построить, кроме грабежа.. А Вы уже и на Украину замахнулись.
timwlad91 27 сентября 2018 | 22:00
kottigr1: timwlad91: Ну вообще то именно путинская команда развивает экономические отношения с Украиной
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Она с российским народом никак не может экономические отношения построить, кроме грабежа.. А Вы уже и на Украину замахнулись.
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Ну так совместно со всем окружающим регионом что было бывшей территорией СССР развиваются.
Всегда так было.
это когда запад развивал кого либо дальше Польши?!
Да и то,что создадут,тут же разрушают как только власть переменится.
Так что хреново с созданием у запада .Всё воровано.
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:03
timwlad91: Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596..
Чуешь тенденцию ?
timwlad91 27 сентября 2018 | 22:08
kottigr1: Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596..
Чуешь тенденцию ?
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Ну так бумага всё стерпит.По бумагам Украина уже в западном коммунизме живёт .
А ищё либералы обещали коммунизм для России в 500 дней.
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:11
timwlad91: Ну вот видишь.. В Эстонии либералы выполнили своё обещание.. А у РФ с этим как-то никак..
timwlad91 27 сентября 2018 | 22:16
kottigr1: Ну вот видишь.. В Эстонии либералы выполнили своё обещание.. А у РФ с этим как-то никак..
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В Эстонии на минималке живут.
Там всё сдали Германии.
Так что коммунизма нет,но лагерная пайка в 650 евро в месяц для рабочей скотины определена.
Для прибалтов вероятно это и есть коммунизм.
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:21
timwlad91: Ну ты то сидишь на африканской пайке.. Кому ты интересен ?
gluhoy2250 27 сентября 2018 | 22:18
kottigr1: В Эстонии либералы выполнили
Чучелка, а что такого Эстония производит? Живет на дотации Европы, но 19 год не за горами... Посмитрим, что дальше..
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:27
gluhoy2250: Экономика Эстонии по объёму ВВП по ППС на душу населения находится значительно выше РФ..
doxerom 27 сентября 2018 | 21:36
Да, нынче в какой-будь Намибии или Гондурасе лучше быть дипломатом от рашки, чем в хохляндии.
midnightblues 27 сентября 2018 | 21:36
doxerom: Нигде-тн рассейских дипломатов считают дерьмом повсеместно уже
testmeter 27 сентября 2018 | 21:37
Усилили русский дух российской дипломатии. Лавров ведь сам считает, что комната российской делегации на Генассамблее ООН неотличима от туалета. А тут автомобили какие-то чистые попались. Не видно сразу, что это представители Вяликой России. Мы и исправили это недоразумение. Против чего тут протестовать?
bereshliberalivjamu 27 сентября 2018 | 21:39
в зоопарке обезьяны всегда какахами кидаются, просто потому что животные
abuvgrobu 27 сентября 2018 | 21:47
Сами виноваты. что делать в этой нацистко-олигархической стране и зачем в нее деньги вкладывать? ну терпите, если нравится, что уж тут поделать...
furuncul1 27 сентября 2018 | 21:51
Посольство нашей страны готовит ответные нечистоты.
tunis 27 сентября 2018 | 22:01
furuncul1: то есть, 77ыт?
palm_coast 27 сентября 2018 | 21:53
Повредили///
Чем повредили?, дерьмо это же ни химия, это чистый органик - удобрили, правильнее было бы сказать.
tunis 27 сентября 2018 | 21:59
Не надо ля-ля
Они приехали на обгаженных поломанных тарантайках.
Раха, докажи! Документы где?
old44 27 сентября 2018 | 22:19
когда портили машины Максимовской, Латыниной и других здравомыслящих, чёт пригоженские не исходили гневом праведным -)
za_stalina 27 сентября 2018 | 22:23
Пора бы уже Пете ультиматум ставить. Или это ответ Израиля на поставки с300 ?
nemez1 27 сентября 2018 | 22:25
бараны тупые, платить придётся украинскому налогоплательщику.