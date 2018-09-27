Первый комплекс С-300 прибыл в Сирию...

Об этом со ссылкой на источник, который наблюдает за полетами российской военной авиации, сообщает сайт «Фонтанка». Согласно этим данным, самолет выполнил перелет из Брянской области через Мурманскую область и Северную Осетию до авиабазы Хмеймим. Россия решила возобновить поставки С-300 в Сирию на прошлой неделе. Об этом было объявлено после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль.