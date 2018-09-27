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21:30, 27 сентября 2018

Первый комплекс С-300 прибыл в Сирию

Об этом со ссылкой на источник, который наблюдает за полетами российской военной авиации, сообщает сайт «Фонтанка». Согласно этим данным, самолет выполнил перелет из Брянской области через Мурманскую область и Северную Осетию до авиабазы Хмеймим. Россия решила возобновить поставки С-300 в Сирию на прошлой неделе. Об этом было объявлено после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль.

Комментарии

39

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ruthenocene 27 сентября 2018 | 21:34

"...перелет из Брянской области через Мурманскую область и Северную Осетию до авиабазы Хмеймим"
Ну ни хера себе у них штурмана!! А чо не через Лабытнанги?

polsan 27 сентября 2018 | 21:39

ruthenocene:

Скажите, пожалуйста, а вот это м... мероприятие... Или, как бы лучше сказать, операция...
Операция "Ы"!!!
Почему "Ы"?
Почему "Ы"? - Чтобы никто не догадался! (С)

gordy 27 сентября 2018 | 21:42

От России к Дайр эз Зору - лишь бы не было позору?

palm_coast 27 сентября 2018 | 21:46

gordy:

Да ни будет там позору., те С-300 для узору
разобьют евреи в жмак ПВОшный тот "кулак".

sedoff 27 сентября 2018 | 21:50

Так обезьяне хоть пушку медную дай, хоть С-300, победить она всё равно никого не сможет, а вот бед натворить сможет. Ждём бед.

minerr 27 сентября 2018 | 21:58

sedoff: Так обезьяне.... ////
----
Себя считаешь человеком прямоходящим или ещё в стадии неандертальцев находишься? Т. е. стадию обезьяны уже успел пережить?

patrikk_2 27 сентября 2018 | 21:50

Первый комплекс С-300 прибыл в Сирию...

Это обычные рядовые отношения двух независимых стран и они никак не угрожают третьим государствам.

palm_coast 27 сентября 2018 | 21:58

patrikk_2:

И я же за то - да пусть Россия хоть Ил-20 поставляет в Сирию в комплекте с С-300 мишенями., кому как дело до этих суверенных государств.

testmeter 27 сентября 2018 | 21:58

patrikk_2: "они никак не угрожают третьим государствам" /// Ясное дело. Будете сбивать своим дерьмом свои же самолеты. А виновата будут жидобандеровцы и мировая закулиса

beregov_net 27 сентября 2018 | 22:05

patrikk_2: Только , как в анекдоте , есть один нюанс , Асаду нечем платить , ему и так списали куеву хучу долгов , следовательно этот праздник за твой счёт , в том числе

stas12006 27 сентября 2018 | 22:12

patrikk_2: конечно они не угрожают третьим странам.
Они стреляют по нашим самолётам

michael_c 27 сентября 2018 | 21:51

Тут главное , чтоб после передачи комплексов сирийцам , российские советники к ним не приближались ...

varigor 27 сентября 2018 | 22:14

Теперь посмотрим как израильтяне будут облетать стороной все территории подконтрольные С-300. Бандитские налёты на суверенное сирийское госудасрство будут если не прекращены, то ограничены.

wojskowy Марек Качоровски 27 сентября 2018 | 22:18

varigor: Израильские самолёты легко обходят С 300, это они доказали в Иране, вошли в его пространство и спокойно ушли. ПВО Ирина даже не прореагировало. Правда потом с дуру шум подняли, не поняв, что очень плохую рекламу С 300 устроили.

serge_moro 27 сентября 2018 | 22:27

palm_coast: Израиль может сохранить жизни многим российским солдатам ,если уничтожит все установки С-300.Иначе, эти С-300 подобьют не один российский самолет.

multipulllti 27 сентября 2018 | 22:06

gordy: лишь бы не было позору?
/////
бац бац и мимо

opponent70 27 сентября 2018 | 21:56

ruthenocene: Следы запутывают, из лугандонии...

ly4_sveta 27 сентября 2018 | 22:11

ruthenocene: Маскировались, думали, что их не
заметят и не вычислят. Путин же остался в первой
половине 20-го века.

udalennyi2 27 сентября 2018 | 22:18

"...перелет из Брянской области через Мурманскую область и Северную Осетию до авиабазы Хмеймим"
Так они знакомят С 300 с кривизной земли.

irina1980 27 сентября 2018 | 21:34

По мотивам м/ф "Каникулы в Простоквашино": Ура! Дядя федор приехал и С-300 привез. Теперь мы в два раза больше ИЛ-ов собьем.

ugiazov 27 сентября 2018 | 21:50

irina1980: Да что там ИЛ! Им теперь СУ-35 подавай!

kottigr1 27 сентября 2018 | 21:34

Израиль будет их бить аккуратно, но сильно...

zonda_3 27 сентября 2018 | 21:45

kottigr1:

С новым почином, вас, сирийцев - дармовая рухлядь для обучения на путинских соколов. Сбивайте не задумываясь кто там леатает, по любому жиды виноваты

solomonster 27 сентября 2018 | 21:59

kottigr1: Эти пацаны -- азартные авантюристы, не осознают риски.
С-300 была отличной системой 40 лет назад (мне это известно не от молодых "экспертов");
и сейчас, вероятно, вполне серьезная (тут я вынужден поверить молодым "экспертам").

Но то, что Израиль, -- если она будет угрожать его авиации, -- сможет ее преодолеть и уничтожить, кажется очевидным.
И что тогда??

"Ну ты и азартный, Парамоша!" (к/ф "Бег", генерал Чарнота /М.Ульянов).

atjapa 27 сентября 2018 | 21:36

Какой-то странный маршрут - Брянск, Мурманск, Северная Осетия, Сирия...

meteor1908 27 сентября 2018 | 21:37

atjapa: операция Ы. Чтоб никто не догадался.

tunis 27 сентября 2018 | 21:42

atjapa: эта шоп пиндосы мозги вывернули, соображая, чо его так колбасит. Специальный прием, в академии ГУ генштаба этому учат.

tunis 27 сентября 2018 | 21:40

А, так как на таком гуманитарном грузе и предыдущий самолёт подорвался? Который типа хор Александрова на гастроли вез?
Оттого и фюзеляж вывернуло наизнанку и разбросало в море в радиусе 3 км?

sensei54 27 сентября 2018 | 21:42

Болтают, что ПМУ-2. То есть, С-400 без штатной ракеты.

cromwel 27 сентября 2018 | 21:46

Теперь обезьяны с обвязками гранат! Разбегайся кто может! Но если кого ухлопают, то виноват заранее будет Израиль.

beobachter 27 сентября 2018 | 21:48

Сбили сирийцы, виноват Израиль, награждён Асад. Вот это трюк!!!

cite 27 сентября 2018 | 21:52

Это еще и урок Израилю - не надо с колорадской ленточкой по Москве гулять, от с - 300 это не спасает.

ly4_sveta 27 сентября 2018 | 22:08

Путин сам напросился. Как он однажды сказал - кто
не спрятался я не виноват. У Израиля руки развязаны...
Ждите ответа мерзкие чекисты.

za_stalina 27 сентября 2018 | 22:19

Подарок от россиян сирийскому народу. Пусть комплекс оберегает мирное небо сар от интервентов.

melafon82 27 сентября 2018 | 22:21

Кто летит в Турцию отдыхать, не забывайте назначать душеприказчиков или попросту говоря, пишите завещания заранее.

old44 27 сентября 2018 | 22:21

теперь су-35 будут летать и оглядываться

leonidkluev 27 сентября 2018 | 22:23

Интересно, после очередного налета израильтян, кто нибудь будет покупать наше оружие ? Похоже путина опять подставили.

alex_sionist 27 сентября 2018 | 22:31

Мне кажется что кооператив "озеро" о чем то договорился с Эрдоганом и аятолами иначе бы они такую пургу не несли. Что то моли пообещали если он наедет на евреев. Он поэтому вначале и придуривался типа чей туфля ой моя туфля. Думал евреи ему предложат что нибудь . Сейчас надо расхерачить с300 и все поймут что король голый.

wingate 27 сентября 2018 | 22:31

Груда металлолома прибыла на место утилизации - Израиль поможет России сделать это.

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