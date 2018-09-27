В краже двухсот тридцати миллионов рублей из банка «Открытие» в Казани заподозрили бывшего директора отделения
Сорокалетний Олег Полях объявлен в розыск. Как сообщает республиканское управление МВД, денег не досчитались во время ревизии. Выяснилось, что их заменили на игрушечные банкноты, на которых вместо «банк России» написано «банк приколов». В приволжском филиале «Открытия» заверили, что эта ситуация не затронула клиентов, — пишет РБК.
Комментарии2
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sparky 27 сентября 2018 | 21:28
Это сколько же дней он пыхтел над заменой и выносом, ежели в одиночку?
in_cat_we_trust 27 сентября 2018 | 22:30
sparky: в России прикола ради за ценой не постоят