В краже двухсот тридцати миллионов рублей из банка «Открытие» в Казани заподозрили бывшего директора отделения

Сорокалетний Олег Полях объявлен в розыск. Как сообщает республиканское управление МВД, денег не досчитались во время ревизии. Выяснилось, что их заменили на игрушечные банкноты, на которых вместо «банк России» написано «банк приколов». В приволжском филиале «Открытия» заверили, что эта ситуация не затронула клиентов, — пишет РБК.