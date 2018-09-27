В пресс-службе президента России утверждают, что ничего не знают о полковнике Анатолии Чепиге

С вопросом о нем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Минобороны. Он также сказал, что в Кремле проверят, действительно ли Владимир Путин награждал человека с таким именем.

Вчера издание Инсайдер и группа Bellingcat опубликовали новую часть расследования, посвященного обвиняемому в отравлении Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. В нем говорится, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а 4 года назад получил звание Героя России. Сегодня газета «КоммерсантЪ» рассказала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Они подтвердили его личность и рассказали, что после окончания военного вуза Чепига находился на секретной службе.