В пресс-службе президента России утверждают, что ничего не знают о полковнике Анатолии Чепиге
С вопросом о нем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Минобороны. Он также сказал, что в Кремле проверят, действительно ли Владимир Путин награждал человека с таким именем.
Вчера издание Инсайдер и группа Bellingcat опубликовали новую часть расследования, посвященного обвиняемому в отравлении Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. В нем говорится, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а 4 года назад получил звание Героя России. Сегодня газета «КоммерсантЪ» рассказала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Они подтвердили его личность и рассказали, что после окончания военного вуза Чепига находился на секретной службе.
Комментарии42
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johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 21:04
Помнится маша утверждала, что их вообще в природе НЕ существует ... ничего - Одумалась!
... и печсоков одумается ...
traxau_okurka 27 сентября 2018 | 21:11
johnbmw: )))))))))) Если надо подтвердить правду - жди, когда письков или главвор РФ ее опровергнут)))))))))) Во фюрер обхезался, Ельцину такие косяки и не снились)))))))
zapadnay 27 сентября 2018 | 22:01
Удивительно, журналисты владеют информацией, а президент нет. Как такое возможно?
zonda_3 27 сентября 2018 | 21:12
johnbmw:
Президентская пресс- служба "незнайкино-и-неебеткино" опровергает все, что можно знать, но не еб@т.
vvietham 27 сентября 2018 | 21:16
//воевал в Чечне и на востоке Украины,//
ну и тормоза фейкодельные :)
воевал в Чечне - да
воевал на востоке Украины - фейк
звезду героя он получил за миротворческую операцию
https://structure.mil.ru/mission/peacekeeping_operations.htm
это мог быть: Ближний Восток, Западная Сахара, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Либерия или Судан (список не полон).
mahnozlukka 27 сентября 2018 | 21:25
vvietham:
Шеленберг:
-А вас полковник Чепига попрошу остаться!!
yan_muha 27 сентября 2018 | 21:30
mahnozlukka: Навiщо?
mahnozlukka 27 сентября 2018 | 21:35
yan_muha: Новичок отрымать))
gs1112 27 сентября 2018 | 21:26
vvietham: Антарктика, Атлантида, Луна продолжай в том же духе.
danko1 27 сентября 2018 | 21:31
А ведь это доказательство не только преступления с отравлением, но и реального участия России в перевороте и войне в Донбассе, как и ответственности Путина за это, награждавшего военных преступников, участвовавших в необъявленной войне.
merelymy 27 сентября 2018 | 21:28
После проведенной проверки оказалось, что нет не только Чепиги, но и самих секретных служб.
Удалось установить полное отсутствие Солсберейского собора и самой Англии,
Дальнейшее расследование установило факт, что даже планеты, где находится эта самая Англия давно не существует.
В процессе расследования удалось установить отсутствие еще ряда интересных предметов выходящих за рамки дела об исчезновении: собора, совести, чести и других рудиментов прошлого.
mas_mas 27 сентября 2018 | 21:51
merelymy: так же к делу приобщили заявление, что во всём виноват Ходорковский.
ugiazov 27 сентября 2018 | 21:59
zonda_3: Если в Пресс службе не знают, могут погуглить. А лучше у ЦРУ спросить. Там точно знают.
lenin3 27 сентября 2018 | 21:17
johnbmw: конечно,Чепигу они не знают,знают Бошарова,а награждал Вошьдь секретно и списком не вчитываясь.Короче,Захарченко Вошьдь знает,Навального знает,но не называет,а о музыканте Юре до их знакомства вообще не слышал...)))
zapadnay 27 сентября 2018 | 21:18
johnbmw:
Ну слушайте, надо соблюдать хотя бы видимость приличия. Нельзя же уж совсем вот так.
testmeter 27 сентября 2018 | 21:42
Песков никогда не врет. Этот "туристический" полковник уже не полковник - никакой - разжаловали в майоры.
ruthenocene 27 сентября 2018 | 21:05
"...Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Минобороны"
Интеллигент всё-таки! Мог бы просто сказать, куда идти...
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:08
ruthenocene: Так вроде бы спрашивали как раз у пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего.. Неужели есть кто-то выше в МО РФ ?
kottigr1 27 сентября 2018 | 21:10
ruthenocene: Кремль переадресовал в министерство обороны вопрос об Анатолии Чепиге, подозреваемом в отравлении Скрипалей
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Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — высший руководитель Вооружённых сил Российской Федерации. В соответствии со статьёй 87 Конституции Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации является Президент Российской Федерации.
Песков на кого работает.. !?
sokal123 27 сентября 2018 | 21:41
kottigr1: О ,да !
yan_muha 27 сентября 2018 | 21:33
ruthenocene: Шонеясно? Идите на Миротворець, раздел Чистилище. Там они, герои Донбасса.
vlabumur 27 сентября 2018 | 21:06
А впрочем, ежели и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай «sagesse des nations»- [пословица] в запасе есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик — поди, уличай! кто больше выпил?
Салтыков-Щедрин
ser_gey_love_roff 27 сентября 2018 | 21:07
Помните, как у классика: "Погоны со звездами можно купить в любом Военторге."
doubleman 27 сентября 2018 | 21:10
вывсеврете ихтамнет
chernyij 27 сентября 2018 | 21:49
doubleman: авыдокажыте
needroid 27 сентября 2018 | 21:10
Чисто из спортивного интереса - будем их слушать и учиться врать даже в безысходной ситуации )))
equus 27 сентября 2018 | 21:19
needroid:
Мне кажется, в сознании подрастающего поколения ложь становится формой доблести... Ведь есть на кого ровняться!..
sbk 27 сентября 2018 | 21:11
Нашли у кого спросить.
ura_123 27 сентября 2018 | 21:14
Всё правильно, мало что ли этих таких хероев раиссии,разве всех упомнишь!
Мало ли какому то пидору по ошибке выдали ))) С четырёх комнатной квартирой в придачу..
cromwel 27 сентября 2018 | 21:20
Какая удивительная неосведомленность! Видно героя России в темноте вручал...
gригорьич 27 сентября 2018 | 21:21
Полковнику никто не пишет....
zibex 27 сентября 2018 | 21:22
Он также сказал, что в Кремле проверят, действительно ли Владимир Путин награждал человека с таким именем.
=====
4 месяца будут проверять?
mas_mas 27 сентября 2018 | 21:59
zibex: У них до сих пор на карточках всё, не каталогизированно. Могут и 4 месяца искать, могут и не найти. )
yan_muha 27 сентября 2018 | 21:28
А что они ещё могут сказать? Нет, не знаем, не слышали.
С дурака спрос меньше а зарплата та же.
testmeter 27 сентября 2018 | 21:48
yan_muha: Адвокаты всегда учат своих подзащитных бандюков не отвечать на вопросы следователя прямо: "нет, я этого не делал", а уклончиво: "не знаю, не помню". Песков опытный в таких делах. Потом может и вспомнит. Он не врет никогда
snikkersnepper 27 сентября 2018 | 21:35
Да вам что в лоб, что по лбу утверждай...
1. Эхо Москвы. 27 сентября. 21.01:
Анатолий Чепига, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины.
2. Эхо Москвы. 26 сентября. 19.24:
Под «миротворческой миссией» подразумевается, судя по всему (судя по чему всему?), вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года.
3. Рассказывая о подразделении (не о Чепиге), Эхо/Инсайдер/Беллингкэт ссылаются на ресурс... Тымчука (также широко известного как "говорящая каска" или "потерь нет"). Я вам говорил, что Коты на СБУ работают - вы мне не верили. Но даже там НЕТ НИКАКОЙ РЕЧИ о присутствии подразделения "внутри" территории Украины.
Если вы за 26 часов способны превратить "несколько человек из бригады Чепиги замечено вблизи границы Украины" на "Чепига воевал на востоке Украины", то покажите мне того олуха, который вам будет что-то утверждать. Вы же тупо невменяемые.
Ну и вранье про "подтвердивших односельчан" так часто повторять тоже не стоило бы...
midnightblues 27 сентября 2018 | 21:41
snikkersnepper: Чего ты так взбудоражилось?/
Нет чапыги-и ну его нахр
testmeter 27 сентября 2018 | 21:50
snikkersnepper:
Нет, у тебя не лживый взгляд
Глаза твои не врут
Они правдиво говорят,
Что их владелец - плут
(С) Р. Бёрнс
snikkersnepper 27 сентября 2018 | 22:02
snikkersnepper:
Спасибо, я уже сказал, что невменяемые. Не стоило так массово кидаться это подтверждать.
ПС. Кто все эти люди?
weeta 27 сентября 2018 | 21:40
Путин уже награждает всех, не приходя в сознание. Скоро на себя переключится, как Брежнев.
yurhip 27 сентября 2018 | 21:51
Они столько Героев раздали, что уже и сами не помнят
sskazhenik 27 сентября 2018 | 22:07
Странно! Фамилия Чепиги «отлита в граните» , в 2014 году Сам Владимир Владимирович ему высокую награду давал, а «ничего не знают» похоже, просто сказать уже нечего.