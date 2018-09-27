В Петербурге эвакуировали посетителей фестиваля Queerfest из-за звонка о заложенной бомбе

Участники считают, что это целенаправленный срыв мероприятия, — сообщает проект ОВД-Инфо. Фестиваль проходит в Петербурге с 2009-го года. Его создатели выступают против ксенофобии, сексизма, дискриминации и насилия. Они проводят культурные и просветительские мероприятия, рассказывая о правах, идентичностях и сексуальности людей.