В Петербурге эвакуировали посетителей фестиваля Queerfest из-за звонка о заложенной бомбе
Участники считают, что это целенаправленный срыв мероприятия, — сообщает проект ОВД-Инфо. Фестиваль проходит в Петербурге с 2009-го года. Его создатели выступают против ксенофобии, сексизма, дискриминации и насилия. Они проводят культурные и просветительские мероприятия, рассказывая о правах, идентичностях и сексуальности людей.
Комментарии4
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ura_123 27 сентября 2018 | 21:06
Там могли быть Петров и Боширов (девичья фамилия Чипига) ...
nikolaitschi 27 сентября 2018 | 21:10
Да, похоже наш Пиночет превращается в папашу Дювалье
polikarpich 27 сентября 2018 | 21:30
nikolaitschi: Да он кем только себя не воображал уже! Детские комплексы и травмы не отпускают.
oleg_andreevich 27 сентября 2018 | 22:05
Звонившего не найдут. Не будем говорить кто это, хотя это был Милонов.