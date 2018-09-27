Мать отказалась от ребенка, который впервые в истории петербуржской подземки родился в метро

Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в городе. Там отметили, что отказаться от малыша женщину побудили тяжелые жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. У нее уже есть двое детей, в отношении которых ее лишили родительских прав.