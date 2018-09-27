Мать отказалась от ребенка, который впервые в истории петербуржской подземки родился в метро
Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в городе. Там отметили, что отказаться от малыша женщину побудили тяжелые жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. У нее уже есть двое детей, в отношении которых ее лишили родительских прав.
Комментарии3
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oneoretwo 27 сентября 2018 | 20:36
...так это и не мать, это - самка....
wolzhanin 27 сентября 2018 | 20:51
oneoretwo: помоги деньгами
wolzhanin 27 сентября 2018 | 20:49
Печально ))