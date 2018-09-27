Цена за место в очереди за айфонами достигла 2 миллионов рублей

Соответствующие предложения размещены на Авито, — рассказала телеканалу «Дождь» пресс-секретарь сайта объявлений Алена Бурова. Тем временем, агентство ТАСС сообщило, что стоимость самих новых смартфонов на Авито достигает трехсот пятидесяти тысяч рублей. Модели XS и iPhone XS Max должны поступить в продажу завтра. В Москве у магазина Рестор на Тверской очередь за новыми айфонами появилась еще 5 дней назад. Цена нового айфона XS Max в максимальной комплектации составляет 128 тысяч рублей.