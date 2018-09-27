Цена за место в очереди за айфонами достигла 2 миллионов рублей
Соответствующие предложения размещены на Авито, — рассказала телеканалу «Дождь» пресс-секретарь сайта объявлений Алена Бурова. Тем временем, агентство ТАСС сообщило, что стоимость самих новых смартфонов на Авито достигает трехсот пятидесяти тысяч рублей. Модели XS и iPhone XS Max должны поступить в продажу завтра. В Москве у магазина Рестор на Тверской очередь за новыми айфонами появилась еще 5 дней назад. Цена нового айфона XS Max в максимальной комплектации составляет 128 тысяч рублей.
Комментарии7
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kottigr1 27 сентября 2018 | 20:39
Патриотам России не терпится затрофеить вражескую технику..
gluhoy2250 27 сентября 2018 | 20:42
что стоимость самих новых смартфонов на Авито достигает трехсот пятидесяти тысяч рублей.
Во как... Сначала купят айфон за 300000, потом не видя перспективы жизни в "этой" стране выйдут в месте с Навальным орать долой воровскую власть!
kottigr1 27 сентября 2018 | 20:53
gluhoy2250: Там наверняка в той очереди половина с корочками ФСБ, а другая половина с корочками МВД. Все не выездные..
Кому надо было давно уже всё купили приехав в ЕС или США..
zukero_ 27 сентября 2018 | 20:42
Не скрепно как-то.....
sm59 27 сентября 2018 | 20:44
В мире есть масса людей, для которых цена за айфон - вопрос пары часов работы.
Но для того, чтобы заработать столько за пару часов - нужно быть, как минимум, умным, здоровым, достойным, с правильно организованной психикой.
Такой человек НИ ЗА ЧТО не станет платить в 40 раз больше за право купить его на пару месяцев раньше. А походит с предыдущей моделью.
А потому список покупающих очередь, ВСЕХ ДО ЕДИНОГО - это К ПСИХИАТРУ. Но сначала - к прокурору :)
putin_itogy 27 сентября 2018 | 20:51
Кирпич с ОДНОЙ СИМКОЙ..)))
Лучше уж "бабушкофон" с двумя, за 500р..
ura_123 27 сентября 2018 | 20:54
Сошедшая с ума Москва ...