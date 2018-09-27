В Минфине России начал работу департамент по борьбе с санкциями

Временно исполняющим обязанности руководитель подразделения стал сотрудник министерства Дмитрий Тимофеев. Об этом он сам сообщил журналистам, — передает РБК. Тимофеев уточнил, что департамент был создан несколько недель назад. Рабочие планы он комментировать не стал, сославшись на то, что это закрытая информация.