В Минфине России начал работу департамент по борьбе с санкциями
Временно исполняющим обязанности руководитель подразделения стал сотрудник министерства Дмитрий Тимофеев. Об этом он сам сообщил журналистам, — передает РБК. Тимофеев уточнил, что департамент был создан несколько недель назад. Рабочие планы он комментировать не стал, сославшись на то, что это закрытая информация.
Комментарии19
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vsevolodsamara 27 сентября 2018 | 20:33
А зачем бороться, если они только на пользу?
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 20:35
vsevolodsamara: у Искандеров уже животы болят смеяться
kottigr1 27 сентября 2018 | 20:36
vsevolodsamara: Странно, что всего лишь департамент.. Под это дело можно было бы и целое министерство забабахать..
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 20:43
kottigr1: и там они будут думать куда пшикнуть "новичок", чтоб санкции исчезли.
zonda_3 27 сентября 2018 | 20:55
kottigr1:
"Рабочие планы он комментировать не стал, сославшись на то, что это закрытая информация." -
Понятно - понабирали пару сотен мегаталантливых отпрысков бюрократических жоп, оплачивают полный пенсион a la All Inclusive, а чем они занимаются ни-ни...ТАЙНА
equus 27 сентября 2018 | 20:45
vsevolodsamara:
Ну... Избыток пользы тоже идёт во вред...
;-)
ser_gey_love_roff 27 сентября 2018 | 20:36
Шта?!!!!!!!
nitsahon 27 сентября 2018 | 20:38
может,проще не департаменты подобные создавать, а в системе кое-что поменять? + признать свои ошибки ?
equus 27 сентября 2018 | 20:40
nitsahon:
Да. Министерство по борьбе с санкциями!..
;-)
sinoptik2016 27 сентября 2018 | 20:45
nitsahon: такие моральные уроды свои ошибки не признают. Тем более что это не ошибки, а преднамеренные подлые действия
equus 27 сентября 2018 | 20:38
Департамент по борьбе с лунными затмениями... Ага.
;-))
nikolaitschi 27 сентября 2018 | 20:39
В пьесе Горина про Свифта власти города решили считать прилетевший Летающий остров не существующим. День сурка!
vladimirbelarus 27 сентября 2018 | 20:40
Вот тут Воронежу точно каюк придёт. Не дойдут до него санкционные креветки и лосось, придётся лососевать самим у себя.
vblack 27 сентября 2018 | 20:45
Значит, каких-либо дейтвенных способов выдержать санкции нет.
equus 27 сентября 2018 | 20:47
vblack:
Есть!.. Но плохие для нас всех...
aleksei123m 27 сентября 2018 | 20:46
Это как? "Великого геополитика" в отставку отправят? Или опять имитация?
equus 27 сентября 2018 | 20:50
aleksei123m:
Пока он сам кого хочешь отправит...
wojskowy Марек Качоровски 27 сентября 2018 | 20:51
Интересно, а почему это закрытая информация, в чём секрет-то? Видимо никаких рабочих планов нет или они настолько идиотские, что их не хотят озвучивать и в очередной раз смешить народ. Кроме того, что уничтожали продукты в стране где 22 млн.нищих, которые не доедают и + 37 млн. пенсионеров, которые то же не жируют, больше никаких мер не принимали. Ну были вопли в думе про титан, самолёты и прочие. И что? Пшик. Да, забыл детей больных не разрешили усыновлять. И кому от этого стало плохо, кроме населения России? США это даже не почувствовали. Для начальника Департамента уже купили персональный Мерседес с мигалкой? Вопрос риторический.
mamiluk 27 сентября 2018 | 20:58
Признаки конца..."министерства правды" ..."департаменты по борьбе с борьбой"...чем ближе конец империи-тем больше будет маразма.