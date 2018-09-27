В Кремле не исключают новых отставок губернаторов

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На днях президент Владимир Путин сменил сразу нескольких глав регионов. В частности, президент назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.