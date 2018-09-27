В Кремле не исключают новых отставок губернаторов
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На днях президент Владимир Путин сменил сразу нескольких глав регионов. В частности, президент назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.
Комментарии2
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tunis 27 сентября 2018 | 20:40
Я не понимаю: их же только выбрали!! Какие отставки Путин смеет устраивать???
equus 27 сентября 2018 | 20:56
А отставки президентов не планируются..??
;-)