Басманный суд Москвы выпустил из-под стражи всех трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Сестрам запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, выходить из дома поздно вечером и ночью, общаться друг с другом и со свидетелями. Находиться они будут в разных квартирах. Младшей из сестер – она несовершеннолетняя – суд разрешил общаться с матерью как с законной представительницей. О смягчении меры пресечения ходатайствовал Следственный комитет.