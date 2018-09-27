Басманный суд Москвы выпустил из-под стражи всех трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Сестрам запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, выходить из дома поздно вечером и ночью, общаться друг с другом и со свидетелями. Находиться они будут в разных квартирах. Младшей из сестер – она несовершеннолетняя – суд разрешил общаться с матерью как с законной представительницей. О смягчении меры пресечения ходатайствовал Следственный комитет.
Комментарии2
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 27 сентября 2018 | 20:39
Ну..., как говориться: жесть, - теперь я видел всё...
zapadnay 27 сентября 2018 | 20:52
Правильно. Они и так наказаны на всю оставшуюся жизнь.