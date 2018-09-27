Сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира
Наша команда уступила соперникам из США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу американской сборной. Полуфиналистами стали команды США и Бразилии.
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Наша команда уступила соперникам из США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу американской сборной. Полуфиналистами стали команды США и Бразилии.
Комментарии4
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grigol331 27 сентября 2018 | 20:10
Русофобы, ну чё с них возьмёшь?
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novyrusich 27 сентября 2018 | 20:18
grigol331:
Зачем Бог создал американцев?
Одни убытки от них у нас.
Т. Шаов.
Вот и здесь подгадили.
aallttoo 27 сентября 2018 | 20:20
Пиндософошисты!!!! Не дают встатьскален высокодуховитой моченосной Расеюшке