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20:03, 27 сентября 2018

Сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира

Наша команда уступила соперникам из США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу американской сборной. Полуфиналистами стали команды США и Бразилии.

Комментарии

4

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grigol331 27 сентября 2018 | 20:10

Русофобы, ну чё с них возьмёшь?

yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 20:12

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novyrusich 27 сентября 2018 | 20:18

grigol331:
Зачем Бог создал американцев?
Одни убытки от них у нас.
Т. Шаов.

Вот и здесь подгадили.

aallttoo 27 сентября 2018 | 20:20

Пиндософошисты!!!! Не дают встатьскален высокодуховитой моченосной Расеюшке

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