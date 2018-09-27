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20:02, 27 сентября 2018

Власти Москвы запланировали покупку автобусов на 15 миллиардов рублей

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. По данным издания, будет два электронных аукциона. Они пройдут в середине октября. Первые низкопольные автобусы должны быть переданы Мосгортрансу до конца года. Речь идет о новых машинах, выпущенных в этом году.

Комментарии

4

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yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 20:12

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zonda_3 27 сентября 2018 | 20:33

yulya_tsikina__:

"Власти Москвы запланировали покупку автобусов на 15 миллиардов рублей...Речь идет о новых машинах, выпущенных в этом году."-

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vikwlad 27 сентября 2018 | 20:35

Что за автобусы? Мерседесы?

zonda_3 27 сентября 2018 | 20:46

vikwlad:

"Что за автобусы? Мерседесы?" -

Да за такие деньги и Роллс-Ройс начнет выпускать автобусы

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