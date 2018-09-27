Власти Москвы запланировали покупку автобусов на 15 миллиардов рублей
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. По данным издания, будет два электронных аукциона. Они пройдут в середине октября. Первые низкопольные автобусы должны быть переданы Мосгортрансу до конца года. Речь идет о новых машинах, выпущенных в этом году.
Комментарии4
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yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 20:12
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zonda_3 27 сентября 2018 | 20:33
yulya_tsikina__:
"Власти Москвы запланировали покупку автобусов на 15 миллиардов рублей...Речь идет о новых машинах, выпущенных в этом году."-
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vikwlad 27 сентября 2018 | 20:35
Что за автобусы? Мерседесы?
zonda_3 27 сентября 2018 | 20:46
vikwlad:
"Что за автобусы? Мерседесы?" -
Да за такие деньги и Роллс-Ройс начнет выпускать автобусы