Власти Москвы запланировали покупку автобусов на 15 миллиардов рублей

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок. По данным издания, будет два электронных аукциона. Они пройдут в середине октября. Первые низкопольные автобусы должны быть переданы Мосгортрансу до конца года. Речь идет о новых машинах, выпущенных в этом году.