Глава британского МИДа в разговоре с российским коллегой заявил о недопустимости применения химоружия агентами ГРУ

Глава британского МИДа в разговоре с российским коллегой заявил о недопустимости применения химического оружия агентами ГРУ в Великобритании. Это был жесткий обмен мнениями, — сказал Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News. В свою очередь, в российском МИДе подчеркнули, что личной встречи Сергея Лаврова с британским коллегой не было и страны обменялись мнениями во время рабочего завтрака постоянной пятерки Совбеза ООН с генсеком организации, — сообщает РИА Новости.