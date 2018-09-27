Глава британского МИДа в разговоре с российским коллегой заявил о недопустимости применения химоружия агентами ГРУ
Глава британского МИДа в разговоре с российским коллегой заявил о недопустимости применения химического оружия агентами ГРУ в Великобритании. Это был жесткий обмен мнениями, — сказал Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News. В свою очередь, в российском МИДе подчеркнули, что личной встречи Сергея Лаврова с британским коллегой не было и страны обменялись мнениями во время рабочего завтрака постоянной пятерки Совбеза ООН с генсеком организации, — сообщает РИА Новости.
Комментарии20
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ruthenocene 27 сентября 2018 | 20:09
Кофелёк-кофелёк! Какой кофелёк?!:))
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kottigr1 27 сентября 2018 | 20:30
yulya_tsikina__:
Вы спросите причем здесь евреи и покушение на убийство Скрипалей.. ?
.. А вот сейчас выступит официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и всё всем убедительно докажет..
traxau_okurka 27 сентября 2018 | 20:14
ruthenocene: Шпионский роман в пяти словах:
ПОЛКОВНИК ПОЛКОВНИКА ПОСЛАЛ УБИТЬ ПОЛКОВНИКА.
tvitov66 27 сентября 2018 | 20:16
traxau_okurka: со времён применения ледоруба ограничения отсутствуют ... усиленно полонием ОДНАКО
novyrusich 27 сентября 2018 | 20:21
tvitov66:
в российском МИДе подчеркнули, что личной встречи Сергея Лаврова с британским коллегой не было и страны обменялись мнениями во время рабочего завтрака постоянной пятерки Совбеза ООН с генсеком организации,
То есть Лаврова секли публично на глазах коллег. Бедняжка, однако. В одиночку такое перенести.
Может китаец ему и посочувствовал.
gs1112 27 сентября 2018 | 20:32
Вот ведь в чем беда - весь мир знает кто развязал воины в Грузии и Украине, кто сбил Боинг, кто вмешивался в выборы в США, кто пытался организовать переворот в Черногории, кто стоит за химатакой в Великобритании и т.д, и т.д. НО позорная зависимость Европы от российских энергоносителей, продажность многих политиков заставляет заткнуть рот и лишь иногда тявкать, но не слишком агрессивно, в сторону потомков Золотой Орды
kvam 27 сентября 2018 | 20:32
novyrusich: странно, но китаец говорит, что не смог понять содержание обращения британца, так как тот
использовал, для общения с русскими, язык жестов.
boseal 27 сентября 2018 | 20:34
novyrusich: Лавров в очередной раз ухмыльнулся и шепотом добавил свое коронное "ДБ!", ибо не всем понравится слушать человека, который истерит голословно).
vald_ch 27 сентября 2018 | 20:19
traxau_okurka: Ошибочка: убивать полковника послал полуполковник.
xoxlokost 27 сентября 2018 | 20:10
заявил о недопустимости применения химоружия агентами ГРУ...
Конечно это подло , в следующий раз лучше ракетой долбануть !
kottigr1 27 сентября 2018 | 20:41
xoxlokost: Ракетой не получится.. ИЛ-20 знает почему..
tuman13 27 сентября 2018 | 20:12
Ну разве джентельмен может лгать? Ведь в этом случае он уже не джентельмен,
tvitov66 27 сентября 2018 | 20:18
tuman13: это вы про Путина и Боширова- Чепига? Да какой он джентльмен - ВРУН и опаздун со стажем!
vedma2017 27 сентября 2018 | 20:25
Какбэ ... не только агентами ГРУ , и не только в UK -недопустимо применение химоружия ...
oleg_kievlyanin 27 сентября 2018 | 20:27
Наверное Лавров заявил что никто ничего не применял, и добавил: "зуб даю" или "б.я буду". Второе вероятнее.
boseal 27 сентября 2018 | 20:36
oleg_kievlyanin: Скорее данные слова во сне бормотал Климкин, подтверждая слова своего президента во время выступления на трибуне ООН.
vitalit 27 сентября 2018 | 20:28
пока говорят... потом будут только плевать вслед
oneoretwo 27 сентября 2018 | 20:28
...трудно все таки доходит до "западных партнеров", что, общаясь с плешивыми, они общаются с уголовниками..
veganfckelby 27 сентября 2018 | 20:35
oneoretwo: руки жмут!