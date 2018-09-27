В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, горят две установки по очистке бензина. Площадь пожара пока неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, горят две установки по очистке бензина. Площадь пожара пока неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии6
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askol2016 27 сентября 2018 | 20:02
Хороший предлог для повышения цен на топливо
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tvitov66 27 сентября 2018 | 20:14
askol2016: а кто виноват? Случайно не евреи?
kir_pich_101 27 сентября 2018 | 20:02
Именно эта новость будет висеть на бензоколонке рядом со сторублевым ценником на 92-й...
tuman13 27 сентября 2018 | 20:15
Новость из серии, чтобы как-то бахнуть. А в результате, что горит не завод, а рядом, и не две установки, а одна помойка.
mamiluk 27 сентября 2018 | 20:32
Пострадавших не будет...все путинские предприятия "работают без аварий и травматизма"...