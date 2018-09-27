Песков пообещал проверить информацию, награждался ли Чепига президентом РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга пообещал проверить информацию, награждался ли Анатолий Чепига президентом РФ Владимиром Путиным, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Я попробую предоставит информацию, был ли такой полковник награжден президентом РФ», — сказал Д.Песков.

Вчера издание Инсайдер и группа Bellingcat опубликовали новую часть расследования, посвященного обвиняемому в отравлении Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. В нем говорится, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а 4 года назад получил звание Героя России. Сегодня газета «КоммерсантЪ» рассказала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Они подтвердили его личность и рассказали, что после окончания военного вуза Чепига находился на секретной службе.