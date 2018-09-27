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Эксклюзив Эха 19:59, 27 сентября 2018

Песков пообещал проверить информацию, награждался ли Чепига президентом РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга пообещал проверить информацию, награждался ли Анатолий Чепига президентом РФ Владимиром Путиным, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Я попробую предоставит информацию, был ли такой полковник награжден президентом РФ», — сказал Д.Песков.

Вчера издание Инсайдер и группа Bellingcat опубликовали новую часть расследования, посвященного обвиняемому в отравлении Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. В нем говорится, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а 4 года назад получил звание Героя России. Сегодня газета «КоммерсантЪ» рассказала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Они подтвердили его личность и рассказали, что после окончания военного вуза Чепига находился на секретной службе.

Комментарии

40

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buva53 27 сентября 2018 | 20:01

Короткий анекдот: "Песков пообещал"

ghazaryan_s 27 сентября 2018 | 20:02

buva53: Скорее: Песков думает, что...

proswen 27 сентября 2018 | 20:06

Усатая лживая тварь, да кто тебе поверит? ))

yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 20:14

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astet 27 сентября 2018 | 20:07

ghazaryan_s: Песков - английский шпион
или такой же идиот, как ГРУ и ФСБ!!!
Только шпион и идиот мог признать,
что Боширов - это Чепига
в то время, как Захарова с пеной у рта орёт,
что это провокация!
А иначе зачем проверять какого-то Чепигу?!!

kottigr1 27 сентября 2018 | 20:11

ghazaryan_s: Если герой был, то наверняка это не он.. если и он, то мало ли кого награждали.. и вообще он давно уже уволился и умер.
Вот.. Возьмите телефон и позвоните вдове, если не верите !

sparky 27 сентября 2018 | 20:32

kottigr1: Не-не, Песков ночью наденет черные очки, прокрадется в секретный архив президента и в полной темноте прочитает секретные указы, а потом доложит, что "не увидел".

equus 27 сентября 2018 | 20:05

buva53:
Можно ещё короче: "Песков"...
;-)

marazumnyj 27 сентября 2018 | 20:23

equus: ,Ген на

galen 27 сентября 2018 | 20:51

buva53: Еще короче Прикидывается "

meteor1908 27 сентября 2018 | 20:58

galen: несёт пургу... ещё меньше букв.

kryimzdick 27 сентября 2018 | 20:07

То есть страна не знает своих Героев? Зачем же нужно это звание?

kryimzdick 27 сентября 2018 | 20:09

Ахтунг! В Википедии есть в списке героев России этот Чепига и даже с фоткой той же самой. Пошлите ссылку Пескову.

zztop1960 27 сентября 2018 | 20:50

kryimzdick: Вот он в Википедии , герой России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

galen 27 сентября 2018 | 20:55

kryimzdick: Я и говорю - Пеков - прикидывается .

peresvet73 27 сентября 2018 | 20:07

У России такие "герои", что приходится прятать информацию о их награждении. А теперь, так-же тайно и лишат звания, как тайно и награждали. Во собачья жизнь!

zonda_3 27 сентября 2018 | 20:18

peresvet73:

"А теперь, так-же тайно и лишат звания, как тайно и награждали." -

Меня терзают смутные смнения (с), что этот кадр сейчас беспокоится о своем звании или наградах- ему как бы не попасть в список скоропостижно протянувших ласты "сердечников - инсультников".

apels 27 сентября 2018 | 20:12

Смешной :) Тут золотыми буквами фамилия героя выбита а он проверить обещает :)

boseal 27 сентября 2018 | 20:13

Один вопрос - зачем разведке сохранять все данные в относительно свободном доступе о человеке, который в 2014 году получил Звезду героя?

vitalit 27 сентября 2018 | 20:15

boseal:
потому что дебилы, б... -

boseal 27 сентября 2018 | 20:19

vitalit: Ответ не принят, ибо дебилам там даже шлагбаум редко доверяют поднимать.

mahnozlukka 27 сентября 2018 | 20:29

boseal: а зачем на памятник Калашникову нанесли схему шмайссера??А зачем своей ракетой сбили ИЛ 20??А зачем бук сбивший Боинг поставили посреди Снежного возле магазина фуршет открыто средь бела дня??

boseal 27 сентября 2018 | 20:42

mahnozlukka: С удовольствием отвечу на все эти вопросы, если ответите на мой: у Вас на какой ноге шнурок развяжется, если Вам рожковым ключом на 34 по голове дать?

galen 27 сентября 2018 | 20:58

boseal: У меня вопрос встречный - " Вы садист ?" ( Не садовод )

alexisgross_082018 27 сентября 2018 | 20:48

mahnozlukka: Ну про памятник все понятно - у каждоко мастера есть хренова куча подмастерьев. Те кто делал конкретно эту доску - сговняли макет по быстрому. И еще разок - то что на чертежах к Шмайсссеру имеет лишь опосредованное отношение. И еще раз АК-47 и Stg-40 это две большие разницы ;))

benin_papa__ 27 сентября 2018 | 20:46

boseal:
А вот тут Вы попали пальцем в небо.
На российской галере уже почти два десятка лет гребет чекист.
А КГБ СССР, как бы оно не называлось раньше и теперь, именно что охраняло главный шлагбаум страны
- вход в Кремль. Плюс большой периметр, дабы не разбежались поднадзорные граждане СССР.
Надо сказать, что КПСС чекисты охраняли из рук вон плохо. Поскольку сапог вражеского зольдатика на эту территорию не ступал с 1944 года, а руководящая и направляющая партия КПСС, вкупе с СССР, дружно откинули копыта в 1991.

boseal 27 сентября 2018 | 20:48

benin_papa__: Интересное сравнение. Благодарю, улыбнулся.

idruker 27 сентября 2018 | 20:25

boseal: Зачем вообще сохранять такого человека, который подвел дядю Вову? Столько головной боли из-за этого полковника - избавиться от него, и концы в воду

boseal 27 сентября 2018 | 20:27

idruker: От полковника просто так не избавишься, особенно когда он кавалер ордена. А вот "стереть" всю его подноготную это запросто, особенно после "смены фамилии".

beregov_net 27 сентября 2018 | 20:30

boseal: Не строй из себя спеца по разведке , а то любая домохозяйка начинает учить что разведчикам надо , а чего нет

boseal 27 сентября 2018 | 20:40

beregov_net: Хм, а Вы собственно кто, друг мой? Я никого здесь из себя не строю, я лишь утверждаю некоторые моменты, которые известны лишь некоторым людям. Вы, товарищ хам, к ним не относитесь, поэтому пойдите вон. Надеюсь дорогу знаете.

kara 27 сентября 2018 | 20:16

а если вдруг-посмертно?

dimitri_w 27 сентября 2018 | 20:17

Награждаться то награждался. Проверять нужно то, один и тот же это человек или нет.

stopkran1969 27 сентября 2018 | 20:21

Где письков и где правда

rash 27 сентября 2018 | 20:29

А вот это интересно! Путин сказал "гражданские", а теперь его ротик будет проверять соответствие, занятное зрелище. Однако цугцванг. )))

oneoretwo 27 сентября 2018 | 20:30

...лицемер...

denobenen 27 сентября 2018 | 20:30

Нашли у кого спрашивать.
Да теперь точно разжалуют (если ещё не разжалован за провал) и записи все подотрут, и приказы сожгут, и звезду отберут, и пенсию понизят - не было и нет такого Героя России!

(комментарий скрыт)

fedor57 27 сентября 2018 | 20:35

Путин не помнит кого он награждал званием героя России, тем более ГРУшника? Смешно.

alexisgross_082018 27 сентября 2018 | 20:58

fedor57: А на фига ему помнить то ? Таких героев, как поганок в лесу. Награждают их как правило списком, вручают как на конвейере.

(комментарий скрыт)

oksana63 27 сентября 2018 | 20:57

Попробуй, попробуй.

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