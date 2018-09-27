Песков отказался комментировать возможную отставку губернатора Оренбургской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать возможную отставку губернатора Оренбургской области в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы традиционно это не анонсируем. Если такие события состоятся, мы проинфомируем вас», — сказал Д.Песков.

В то же время, он отметил, что нельзя исключать продолжения серии отставок губернаторов. «Процесс ротации губернаторского корпуса – это перманентный процесс, который происходит практически постоянно», — сказал он.