Песков отказался комментировать возможную отставку губернатора Оренбургской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать возможную отставку губернатора Оренбургской области в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы традиционно это не анонсируем. Если такие события состоятся, мы проинфомируем вас», — сказал Д.Песков.
В то же время, он отметил, что нельзя исключать продолжения серии отставок губернаторов. «Процесс ротации губернаторского корпуса – это перманентный процесс, который происходит практически постоянно», — сказал он.
Комментарии3
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sasass 27 сентября 2018 | 19:55
Словоблуд и больше ничего...
danko1 27 сентября 2018 | 19:57
Резерв холуёв, которые прыгали со скал, переходили горные реки, ложились под танки, уже готов.
Они доказали преданность фюреру. А тому умные всегда были не нужны, а нужны были верные, готовые любой безумный приказ его выполнить.
sbk 27 сентября 2018 | 19:59
danko1: Так и нынешние готовы. На что хошь. Может, только под танками не лежали, в этом беда? Время-то непростое, я по ТВ вчера послушал.