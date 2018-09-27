Песков: Соглашение о границах между Чечней и Ингушетией принималось субъектами
Соглашение о границах между Чечней и Ингушетией принималось субъектами. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Это субъектовое решение. Они согласуются на уровне субъектов. Федеральный центр информируется об этом. Разумеется, все в рамках российского действующего законодательства осуществляется», – сказал Д.Песков.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jamba 27 сентября 2018 | 19:54
Вопрос этих земель, это вопрос денег и нефти, которая там есть! Месторождение было открыто еще в эпоху Союза, потом передано "Роснефти"! Думаю, солдафона Евкурова, нагнули серьезные ребята;)) Вдобавок, это заповедные леса, памятники культуры ингушей, итд. Думаю, негатив останется надолго;)
sasass 27 сентября 2018 | 20:04
Субъектам Чечни и Ингушетии разрешается - пусть это попробуют сделать рязанцы с калужанцами...