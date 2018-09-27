Песков: Соглашение о границах между Чечней и Ингушетией принималось субъектами

Соглашение о границах между Чечней и Ингушетией принималось субъектами. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это субъектовое решение. Они согласуются на уровне субъектов. Федеральный центр информируется об этом. Разумеется, все в рамках российского действующего законодательства осуществляется», – сказал Д.Песков.