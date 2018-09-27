В Японии созданный в 80-ых годах ежемесячный журнал закрылся после выхода статьи о секс-меньшинствах

Автором публикации в издании Синтё 45 стала депутат парламента Мио Сугита. Член Либеральной демократической партии выразила сомнения в том, что бюджетные деньги стоит тратить на поддержку однополых браков. Политик выразила мнение, что такие пары непродуктивны, поскольку не способны зачать детей. Материал вызвал большой общественный резонанс, от депутата требовали извинений, у штаб-квартиры ее партии проходили митинги. Руководство издательского дома заявило, что из-за нехватки персонала, связанного с плохими продажами, не смогли внимательно проверить публикацию депутата и материала, вышедшую в ее защиту, и сообщили, что октябрьский номер журнала станет последним, — пишет газета Гардиан.