В Японии созданный в 80-ых годах ежемесячный журнал закрылся после выхода статьи о секс-меньшинствах
Автором публикации в издании Синтё 45 стала депутат парламента Мио Сугита. Член Либеральной демократической партии выразила сомнения в том, что бюджетные деньги стоит тратить на поддержку однополых браков. Политик выразила мнение, что такие пары непродуктивны, поскольку не способны зачать детей. Материал вызвал большой общественный резонанс, от депутата требовали извинений, у штаб-квартиры ее партии проходили митинги. Руководство издательского дома заявило, что из-за нехватки персонала, связанного с плохими продажами, не смогли внимательно проверить публикацию депутата и материала, вышедшую в ее защиту, и сообщили, что октябрьский номер журнала станет последним, — пишет газета Гардиан.
Комментарии2
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osj99 27 сентября 2018 | 19:50
гей-лобби перешло в наступление. Всегда говорил: любая благородная идея, доведенная до абсолюта, превращается в свою противоположность. Сначала вы хотите защитить меньшинства, а потом они начинают навязывать большинству своё мнение по вопросу
boseal 27 сентября 2018 | 19:55
Да на костер ее и не меньше за слова такие. Эка выдумала, мол такие пары непродуктивны.