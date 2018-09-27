Следственный комитет объяснил ошибкой замену протокола допроса одной из свидетельниц по делу Седьмой студии
Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства адвокатам Алексея Малобродского. На подмену протокола бывший генеральный продюсер Седьмой студии пожаловался в августе. Он попросил ФСБ проверить действия следователей, которых заподозрил в фальсификации доказательств. В Следственном комитете заявили, что одна из версий протокола допроса бухгалтера Седьмой студии Ларисы Войкиной была проектом документа, который свидетельница впоследствии сама дополнила.
Проект протокола должны были уничтожить, но вместо этого по ошибке приобщили в материалам дела, — заявили в СК. Алексей Малобродский намерен оспорить отказ от расследования замены протокола. Во второй версии этого документа появились утверждения, что сотрудники Седьмой студии получали зарплату больше официальной, а Малобродскому платили даже после увольнения.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 19:44
Когда вместо действительного протокола появляется в деле некий проект ?, то это больше похоже на умышленную манипуляцию, а не ошибку.
zemljanka 27 сентября 2018 | 20:20
seryj_wolk: Подсунули состряпанную фальшивку - а теперь объясняют.
А тех, кого лупили и сажают по подметным протоколам.
А Сенцова - умирает из-за навязанного гражданства.
Нет суда - как независимого института.
И это большая беда уже 100 лет.
zemljanka 27 сентября 2018 | 20:03
Нельзя назвать судом публичный дом, где продажные шкуры - вместо судей.
А Сенцова - убивают на глазах всего мира.
Гниды - будет список Сенцова. И внавале списка будет военный преступник и узкрпатор. Лилипутин.
sasass 27 сентября 2018 | 20:07
Оказывается протоколы подделывают не только на выборах...
vladimir1967 27 сентября 2018 | 20:08
Протокол допроса пишется в одном варианте, а другие версии должны называться другим протококом другого допроса. Как.всегда полная лажа в российских силовых ведомствах, ни.протокол грамотно без подделки составить, ни предателя замочить за бугром.
ruthenocene 27 сентября 2018 | 20:12
Проект протокола допроса?!
Да, мы ох**ли. И что?:)))
rash 27 сентября 2018 | 20:14
Проект протокола?!!! Это следак заранее пишет ответы допрашиваемого!!! Неисчерпаемы новые методы в СК. По Жванецкому - вот мои вопросы, вот ваши ответы. И самое главное - ФСБ прикрыло, сразу ясно кто заказчик.
futbolist73 27 сентября 2018 | 20:17
Следственному комитету позор! Следователям одно можно сказать, когда же вы себя перестали так уважать и продали свои души дьяволу? Вы ослепли, вы не видите беззаконие в стране, вы молчаливо топите страну в фальсифицированных следствиях! Вы же подельники по преступлениям с властью! Не забудем! Не простим!
alex_melnikov Алексей Мельников 27 сентября 2018 | 20:22
Это не ошибка, а преступление.
oneoretwo 27 сентября 2018 | 20:34
...для плешивой зоны это норма...
...а так - должностной подлог это называицца...