Следственный комитет объяснил ошибкой замену протокола допроса одной из свидетельниц по делу Седьмой студии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства адвокатам Алексея Малобродского. На подмену протокола бывший генеральный продюсер Седьмой студии пожаловался в августе. Он попросил ФСБ проверить действия следователей, которых заподозрил в фальсификации доказательств. В Следственном комитете заявили, что одна из версий протокола допроса бухгалтера Седьмой студии Ларисы Войкиной была проектом документа, который свидетельница впоследствии сама дополнила.

Проект протокола должны были уничтожить, но вместо этого по ошибке приобщили в материалам дела, — заявили в СК. Алексей Малобродский намерен оспорить отказ от расследования замены протокола. Во второй версии этого документа появились утверждения, что сотрудники Седьмой студии получали зарплату больше официальной, а Малобродскому платили даже после увольнения.