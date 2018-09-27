Кремль переадресовал в министерство обороны вопрос об Анатолии Чепиге, подозреваемом в отравлении Скрипалей

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы», пока Кремль по-прежнему исходит из того, что подозреваемые являются гражданскими лицами, — так он прокомментировал расследование издания Инсайдер и группы Bellingcat о том, что один из обвиняемых Руслан Боширов на самом деле является военным разведчиком Анатолием Чепигой, которому несколько лет назад президент Владимир Путин присвоил звание Героя России. По словам Пескова, Кремль проверит информацию о том, награждал ли президент такого человека.