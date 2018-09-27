Кремль переадресовал в министерство обороны вопрос об Анатолии Чепиге, подозреваемом в отравлении Скрипалей
Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы», пока Кремль по-прежнему исходит из того, что подозреваемые являются гражданскими лицами, — так он прокомментировал расследование издания Инсайдер и группы Bellingcat о том, что один из обвиняемых Руслан Боширов на самом деле является военным разведчиком Анатолием Чепигой, которому несколько лет назад президент Владимир Путин присвоил звание Героя России. По словам Пескова, Кремль проверит информацию о том, награждал ли президент такого человека.
Комментарии66
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alex_melnikov Алексей Мельников 27 сентября 2018 | 19:34
Путин отвечает только за все хорошее, за провалы Путина отвечают его подчиненные - в данном случае, Минобороны )
kara 27 сентября 2018 | 19:38
alex_melnikov: но,заметьте, нет прямых улик по отравлению Скрипалей, как и нет прямых улик по Боингу.
kottigr1 27 сентября 2018 | 19:40
kara: Вам наверное Скотланд-Ярд ежедневно отчеты по делу Скрипалей на стол кладет ?
tvitov66 27 сентября 2018 | 19:41
"Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон… — А что скажет наимудрейший?"(с)
zemljanka 27 сентября 2018 | 20:11
Когда все публично обделались - пошли, убийцы и военные преступники, сочинять версии.
Что со сбитым Боингом, сбитым кукурузником над Сирией, настамнетам , Скрипалей и, мочой на госуровне.
Тошнит от вас, брехуны и убийцы, грабители и узурпаторы, а руки растут из свиных голов...
kara 27 сентября 2018 | 19:43
kottigr1: круче-сама Тереза Мэй!
kottigr1 27 сентября 2018 | 19:46
kara: Борис ?
sensei54 27 сентября 2018 | 19:48
kottigr1: А як жеж! И из Скотленда, и из JIT MH17 - прямо в штаб местной обороны.
Где там у них теперь логово? Вот туда и кладёт :)))
kottigr1 27 сентября 2018 | 19:57
sensei54: Подсказываю Кремлю..
Когда-то, очень давно, в село Березовку Амурской области заезжал бродячий цирк и акробат выступая для сельчан, вдруг встретился взглядом с одной молоденькой дояркой.. Промелькнула искра, в воздухе запахло розами.. Однако злой отец молодой девушки, местный кузнец, разорвал всю теплоту отношений юной пары и изгнал пылкого артиста вместе с цирком.. Он уехал.. А она осталась с памятью о первой любви. Через 9 месяцев память зашевелилась.
_ Толя ?
- Руслан ?
- Руслан.. !?
- Толя !!?
- Брат !
- Брат.. !!!
Где-то вдалеке мелодично заиграла индийская музыка.
Все танцуют ..
merelymy 27 сентября 2018 | 20:16
А что искать вотсамстоит здесь рядом
merelymy 27 сентября 2018 | 20:18
Спасибо лекарю-шаману дядьке Раму,
поставил на ноги бедняжку за три дня.
Какая встреча! Брат, сестра и мама.
И вот отца идет разыскивать родня.
А чё искать-то? Вот он стоит тут рядом,
портрет своей семьи держа в руках.
Он притворялся старым дядькой Рамом,
а сам миллионер и падишах.
Стоит в слезах, детишек обнимает.
И в самом заключении хор поет
про тех, кто с песней по жизни шагает
и никогда и нигде не пропадет.
zonda_3 27 сентября 2018 | 19:49
kottigr1:
"Вам наверное Скотланд-Ярд ежедневно отчеты по делу Скрипалей на стол кладет ?" -
Скотланд Ярд, на таких как он, вообще кладет
eduard1958 27 сентября 2018 | 19:57
zonda_3: На туповатого Кару все кладут.Почему Скотланд Ярд должен быть исключением?
tuman13 27 сентября 2018 | 19:50
kottigr1: Да была бы хоть одна микрозацепка, вопли стояли бы до Луны. Но ведь нет ничего.
eduard1958 27 сентября 2018 | 20:14
tuman13: В том то и дело,что нет у Маньки Кокс ни одной зацепки,поэтому и вопли она издает без особого энтузиазма,чисто по службе,чтобы в уборщицы не выперли.Когда Окурка "уйдут",она и такой работе будет рада,все-таки не тюрьма.
born_to_rune 27 сентября 2018 | 19:42
kara: но санкций то всё равно отсыпят, придётся пояски то подзатянуть=)
tuman13 27 сентября 2018 | 19:54
born_to_rune: Отсыпят, отсыпят.... Но ведь самое главное в этой ситуации - это публичная лживость "самой правдивой демократии" - светоча нашим либералам.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 19:59
tuman13: Кто сильнее, тот и прав. Знаете такую концепцию?
splin2 27 сентября 2018 | 19:43
kara: Кремль переадресовал в МО//
МО позориться не впервой.//
equus 27 сентября 2018 | 19:45
kara:
Но, заметьте, есть совокупность косвенных улик...
Нередко в суде это бывает достаточным основанием для выноса обвинительного приговора.
kara 27 сентября 2018 | 19:49
equus: дело Савченко тому пример-была рядом с вышкой-была, могла залезть-могла, значит корректировала.
только ААВ с пеной у рта нам рассказывал,что это не доказательства, а тут на те, доказательства.
это какие то двойные стандарты.
eduard1958 27 сентября 2018 | 20:00
kara: Так и ты книги читал,значит мог стать умным,а не стал. А ты про какие то двойные стандарты.
osj99 27 сентября 2018 | 19:48
kara: Уважаемый легалист! Позвольте узнать - сколько убийц было осуждено в РФ по прямым уликам, а сколько - по косвеным? Объясняю. В деле имеется свидетель Пупкин, который лично видел, как обвиняемый Убивакин выстрелил в погибшего Терпилкина. Это называется "имеются прямые улики". Теперь сценарий 2. Пупкин отсутствует как класс. Однако по биллингу обвиняемый Убивакин находился в том месте, где погиб Терпилкин, и на руках Убивакина обнаружились следы пороха, обычно бывающие при пользовании оружием.
Вопрос, по каким делам идут в тюрьму (или на пожизненное) чаще? Сколько ж можно, дорогой тёзка, считать всех вокруг идиотами и вести смешные разговоры про "прямые улики"? По прямым уликам осуждают 5%, по косвеным (точнее, по их совокупности) - 95%. А косвеных улик и в деле петров-бошировых, и в деле боинга - на 10 приговоров. Так что хватит уже нести чушь
kara 27 сентября 2018 | 20:06
osj99: пригвоздили! крыть нечем!
смотрите, мы знаем,что там очень много камер а вокруг дома Скрипалей особенно много.пожалуйста, вот двое, вот они подходят к двери(даже не надо про ручку), вот перчатки снаружи Новичок, тот же что и на ручке двери, внутри потожировые(дайте этих двоих на сверку). вот так и крыть нечем. а не присутствие их в Солсберри. могли и других выбрать. тем более,что по времени не получается Скрипалям вымазаться.
похоже на заранее спланированную провокацию с заданным ответом.
по Боигу вам хватило улик что это ракета с двутаврами? мне нет.
eduard1958 27 сентября 2018 | 20:17
kara: Тебе улик не хватило,потому что у тебя ума не хватает. Спать иди,сыщик недоделанный.
degele 27 сентября 2018 | 19:50
kara: это что такое прямые улики? Что вы дурь повторяете.
gonduras_on_colima 27 сентября 2018 | 19:53
kara: // но,заметьте, нет прямых улик по отравлению Скрипалей, как и нет прямых улик по Боингу. //
И это пишет житель страны, в которой за всю её историю независимого суда не было ни одного дня?
Если бы здесь свинья начала рассуждать о чистоте и гигиене - даже такое смотрелось бы не так убого, как твой выхлоп.
Наверняка ты не раз слышал выражение "басманное правосудие".
Так вот, клоун в портянках, уверяю тебя, это не о Британии сказано.
И как Письков может отсылать в министерство нападения, если его непосредственный шеф - как раз и есть гавнокомандующий?
Вот так Пучеглазик сделал Пыню из непосредственного шефа посредственным.
veganfckelby 27 сентября 2018 | 19:57
kara: " нет трупа - нет преступления!"
tvitov66 27 сентября 2018 | 19:39
alex_melnikov: в МО срочно ищут главного свидетеля - испанского диспетчера Карлоса, который по данным объективного контроля разнесёт все данные МИ6 в пух и прах! #такпобедим
nitinol 27 сентября 2018 | 19:39
alex_melnikov: В данном случае Путин, отвергая костюм террориста, пытается примерить на себя костюм лоха. Как будет он смотреться в новом прикиде становится интересно...
tvitov66 27 сентября 2018 | 19:43
nitinol: да ему костюм вруна уже мал
kara 27 сентября 2018 | 19:45
nitinol: Шендеровича наслушались?
eduard1958 27 сентября 2018 | 19:48
kara: Спать иди,несчастье мамино,или как она сама говорит:ты - моя божья кара за грехи мои.
shmuel63 27 сентября 2018 | 20:04
kara: "Слюни подбери, после тебя не утереться.
Сядь, Промокашка!
Не мелькай!"
(ЭМесто встречи изменить нельзя"
addi 27 сентября 2018 | 20:29
kara: вам же приказано слушать и смотреть
только кисель-ТВ . Ослушникам минус 11,80р. ...
kottigr1 27 сентября 2018 | 19:42
alex_melnikov: Кремль ответит, что Анатолий Чепига давно уже вышел на пенсию, жил на даче, собирал грибы и неделю назад подавился вишневой косточкой и скоропостижно скончался..
vezdehod 27 сентября 2018 | 19:47
alex_melnikov:
Путин отвечает только за все хорошее, за провалы Путина отвечают его подчиненные - в данном случае, Минобороны )
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Песков ВНОВЬ - Ослеп,Оглох и потерял Сознание - поэтому и послал в Минобороны.
sbk 27 сентября 2018 | 19:35
Ложь не должна быть гос. политикой.
Это всегда дурно пахнет и нехорошо заканчивается.
luger_max_otto 27 сентября 2018 | 19:35
Ну, это уже смешно выглядит. Глупое путинское враньё, которое пытается хоть как- то отмазать носитель роскошных усов...
addi 27 сентября 2018 | 20:32
luger_max_otto: "а ля Адолф" ?....
equus 27 сентября 2018 | 19:36
Что ж... Будем ждать звонка Чепиги к Симоньян.
;-)
kara 27 сентября 2018 | 19:36
так если это разные люди, то мог и награждать.
eduard1958 27 сентября 2018 | 19:40
kara: Кого из них,недоумок? Петрова,Боширова,Чепигу или потную Марго?
born_to_rune 27 сентября 2018 | 19:44
eduard1958: марго вышла мусор выносить, а тут солсберецкие подошли ну и понеслось интервью по кочкам.
eduard1958 27 сентября 2018 | 19:51
born_to_rune: Я все это понимаю,сам мусор выношу,но почему Симоньян такая потная: от возбуждения или от страха?
kryimzdick 27 сентября 2018 | 20:01
eduard1958: От жира. Госфинансирование не всем на пользу
barssuk 27 сентября 2018 | 19:36
Ой, чую - полетят сейчас головушки и крупные!
shmuel63 27 сентября 2018 | 20:08
barssuk: Не факт. После уничтожения Ил-20 не полетели же.
addi 27 сентября 2018 | 20:38
barssuk: ну Асаду же бОшку не снесёшь, карефан всё-таки....
astet 27 сентября 2018 | 19:37
Путин пошёл в несознанку?!!!
Это не он вручал звезду Героя
поураганившему на Украине Чепиге???
Если сегодня он отказывается от Чепиги,
то завтра может отказаться ещё от одного Героя Кадырова?
Кадыров, задумайся!
Может лучше ты сдашь Путина,
пока он не сдал тебя?!!
kryimzdick 27 сентября 2018 | 20:02
astet: Кадыров мощным борцовским зажимом упаковывает Путина в кандалы и сдает в Гаагу, а сам на белом коне въезжает в Кремль.
eduard1958 27 сентября 2018 | 19:37
Так Кремль по-прежнему исходит из того, что и Путин является легитимным президентом.В вопросе с отравлением Кремль изойдет на говно.
nitsahon 27 сентября 2018 | 19:37
они такие же "гражданские лица", как и многочисленные советники в Луганде ...про агентуру ГРУ и ФСБ в разных странах и говорить нечего...
sim202_ 27 сентября 2018 | 19:38
Следы Нипричемыша заметает песочная пурга...
timbuktu 27 сентября 2018 | 19:40
я же вчера говорил тут.что усатый друг венедиктова как всегда - не в теме )))
alef18 27 сентября 2018 | 19:41
Путин наградил Чепигу по секретному указу, а в ДВОКУ пронюхали об этом и поместили это имя на памятную стеллу.
vladimirgornitsky 27 сентября 2018 | 19:46
Ну не президент, а Дуремар в чистом виде.
"А я тут ни при чем., совсем я ни при чем".
Ему пиявками торговать, а не президентствовать.
cromwel 27 сентября 2018 | 19:47
Настутнебыло и все тут. Сказано туристы, значит так.
ruthenocene 27 сентября 2018 | 19:54
Мотороллер не мой! Я просто разместил объяву!:))
sparky 27 сентября 2018 | 19:54
Подполковник сказал "ляминий", значит ляминий.
jamba 27 сентября 2018 | 19:56
Какое МО, вы чего ребята! Песков, ау? Переадресуйте сразу в сельсовет с.Березовка, Ивановского р-на, Амурской области - там все знают!;)))))))))))))))
gригорьич 27 сентября 2018 | 20:05
Сугубо ГРУжданские лица
shalunok 27 сентября 2018 | 20:05
Ну забыл. Не помнит кому Героя дал...
Правда возникает вопрос: А ежели ты уже не совсем дееспособный, не очень адекватен... может пора того, как Ельцин, добровольно в отставку.
sasass 27 сентября 2018 | 20:11
Подделывают фиктивное увольнение из органов военной разведки с задним числом - БАДами они занимаются теперь...
addi 27 сентября 2018 | 20:16
Чемпионат между кремлёвскими БАШНЯМИ за кубок "Я не Я и ж@п@ не моя"....
ly4_sveta 27 сентября 2018 | 20:31
И что это Путину стукнуло в башку вывести
этих гэрэушников в свет? Сидели бы себе,
не высовывались, а теперь, как снежный ком...
И спокойнее было бы и отбрехивались бы как
всегда и во всем, не впервой ведь уже, нет, его
куда-то понесло, «ума-то палата».