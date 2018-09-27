В России и Норвегии сегодня начался международный фестиваль Экологического и социального кино
Его площадками стали город Никель в Мурманской области и норвежский Киркенес.
Фестиваль продлится до 29 сентября.
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Его площадками стали город Никель в Мурманской области и норвежский Киркенес.
Фестиваль продлится до 29 сентября.
Комментарии1
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yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 19:13
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