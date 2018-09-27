Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за пределами России
Это на основе открытых данных госдепартамента подсчитало издание РБК. В целом же, общее число виз, выданных россиянам за последний год с момента сокращения посольства в США, уменьшилось в 2 раза.
Комментарии7
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perectukin 27 сентября 2018 | 19:09
ФСБ и ГРУ теперь не палятся. Их научили как жить в Англии.
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patrikk_2 27 сентября 2018 | 19:20
Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за пределами России...
Свинья говно везде найдёт.
novirusich 27 сентября 2018 | 19:29
patrikk_2: Ну ты про себя все знаешь.
Ты везде только его и ищешь.
kir_pich_101 27 сентября 2018 | 19:12
Интересно, а во сколько раз выросла выдача виз за рубежом?
Раз в десять-двадцать?
Так это не предел!
Повестка на собрании в колхозе: закупка фанеры.
- а нафига нам фанера???
- построим самолет и нахрен отсюда!!!
irdo 27 сентября 2018 | 19:26
kir_pich_101:
- построим самолет и нахрен отсюда!!!
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И без самолета молодежь побежит.
Кому хочется всю жизнь жить в Мордоре?
timwlad91 27 сентября 2018 | 19:32
Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за пределами России
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Ну вообще то россиян с постоянным местом жительства за рубежом и получающий так же российские пенсии за пределами России, живёт множество .
Когда граждане страны имеют по два,а то и три гражданства,это уже норма для любого государства.