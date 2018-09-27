Майк Помпео: США и КНДР продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации Корейского полуострова

США и КНДР продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации Корейского полуострова, — заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Он также рассказал, что в октябре посетит Пхеньян, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и ускорить процесс.