Майк Помпео: США и КНДР продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации Корейского полуострова
США и КНДР продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации Корейского полуострова, — заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Он также рассказал, что в октябре посетит Пхеньян, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и ускорить процесс.
Комментарии2
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kir_pich_101 27 сентября 2018 | 19:08
Похоже, что у Ракетного Мальчика мозгов поболее, чем у окурка...
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