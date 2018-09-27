"Односельчане Анатолия Чепиги подтвердили журналистам его личность"...

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование, в котором утверждается, что Чепига – это настоящая фамилия Руслана Боширова, которого Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля.

С жителями села Березовка в Амурской области, где долго жил Анатолий Чепига, удалось пообщаться корреспонденту «Коммерсанта». «Это он, Толя» — рассказала на условиях анонимности женщина, с которой Чепига близко общался в школьные годы. Также она добавила, что узнала мужчину по голосу, когда тот ранее давал интервью RT под именем Руслана Боширова. Знакомая охарактеризовала его с лучшей стороны, заявив, что Чепига хорошо учился, был умным, не пил, не курил и не был замечен в плохих компаниях. По данным сельчан, мужчина женат, у него двое детей. Еще одна жительница Березовки рассказала, что после окончания военного вуз Чепига был на секретной службе в горячих точках. По словам женщины, она не узнает на опубликованных фотографиях своего знакомого, но при этом добавила, что в последний раз видела его около десяти лет назад.

В российском МИДе информацию о настоящем имени Руслана Боширова ранее назвали «новым вбросом» и заявили, что никаких доказательств причастности хоть кого-нибудь к отравлению в Солсбери нет.