Односельчане Анатолия Чепиги подтвердили журналистам его личность
Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование, в котором утверждается, что Чепига – это настоящая фамилия Руслана Боширова, которого Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля.
С жителями села Березовка в Амурской области, где долго жил Анатолий Чепига, удалось пообщаться корреспонденту «Коммерсанта». «Это он, Толя» — рассказала на условиях анонимности женщина, с которой Чепига близко общался в школьные годы. Также она добавила, что узнала мужчину по голосу, когда тот ранее давал интервью RT под именем Руслана Боширова. Знакомая охарактеризовала его с лучшей стороны, заявив, что Чепига хорошо учился, был умным, не пил, не курил и не был замечен в плохих компаниях. По данным сельчан, мужчина женат, у него двое детей. Еще одна жительница Березовки рассказала, что после окончания военного вуз Чепига был на секретной службе в горячих точках. По словам женщины, она не узнает на опубликованных фотографиях своего знакомого, но при этом добавила, что в последний раз видела его около десяти лет назад.
В российском МИДе информацию о настоящем имени Руслана Боширова ранее назвали «новым вбросом» и заявили, что никаких доказательств причастности хоть кого-нибудь к отравлению в Солсбери нет.
Комментарии23
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johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 19:04
То ли ещё мы узнаем о людях "которых нет"(с)маша ... ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров
pit_heap 27 сентября 2018 | 19:05
johnbmw: Скажите, а когда белингкет найдет тот фитнес -центр где Петров-Боширов были инструкторами и их клиентов чтобы они их опознали?
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 19:10
pit_heap: вы имеете в виду тот самый "фитнес -центр где Петров-Боширов были инструкторами" который сейчас в мыле клепает фсб_гру??????? ;-)))))))))))))))))))
patrikk_2 27 сентября 2018 | 19:18
Односельчане Анатолия Чепиги подтвердили журналистам его личность...
Анатолий Чепига - одно, Руслан Боширов - другое, и кто этого не видит, тот зашоренный зомбированный мудак.
irdo 27 сентября 2018 | 19:23
Интересно, как он сейчас себя чувствует, очутившись на всех полосах мировых газет?
kapitonovih_36 27 сентября 2018 | 19:26
"Односельчане Анатолия Чепиги подтвердили журналистам его личность"...
корр встретился с двумя односельчанами...одна вроде признала, другая не признала...но у прокладок всё равно "Односельчане Анатолия Чепиги подтвердили журналистам его личность"....
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timwlad91 27 сентября 2018 | 19:28
johnbmw: То ли ещё мы узнаем о людях "которых нет"(с)маша ... ДЕБИЛЫ бл@дь!(с)лавров
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Ну вообще то типичная информационная утка ,так как оставлены ворота для оправдания лживого вброса:
...рассказала на условиях анонимности женщина, с которой Чепига близко общался в школьные годы.
По словам женщины, она не узнает на опубликованных фотографиях своего знакомого, но при этом добавила, что в последний раз видела его около десяти лет назад...
Так что johnbmw Евгений Большаков,ты банальный наёмный провокатор.
kir_pich_101 27 сентября 2018 | 19:05
Да он хороший парень!
Тимуровец и старушек через дорогу переводил.
Оболгали...
akk48 27 сентября 2018 | 19:05
показали бы Чепигу ., что бы туман рассеялся.
yan18 27 сентября 2018 | 19:08
akk48: Чепигу нельзя показывать-его уже показали как Руслана Боширова...
kara 27 сентября 2018 | 19:29
akk48: а если он на задании,где нибудь в лесах или в Сирии террористов ловит на дальних подступах, его по щелчку не предъявишь.
m_anuchin 27 сентября 2018 | 19:07
Думаю омерзительно выглядит сам "герой" и его политические и иные защитники...
Россия, особенно ее "властные люди" и обслуга совершенно увязли по уши во лжи...
sam2018 27 сентября 2018 | 19:09
Узнала по голосу ?
Вторая же сказала, что не похож !
venezianez49 27 сентября 2018 | 19:09
Эта неизвестная «знакомая» подтвердила, что «толя» - отравитель Скрипалей, я надеюсь ?
stauts 27 сентября 2018 | 19:11
свинйи включая патрика,первиэ тто заст это рядом сидясщие
polsan 27 сентября 2018 | 19:14
«Это он, Толя» — рассказала на условиях анонимности женщина, с которой Чепига близко общался в школьные годы....
Так и Толя этот помнит ведь эту женщину. У неё теперь могут быть большие неприятности..
sergo_25_26 27 сентября 2018 | 19:22
polsan: духи подарит.
bun777 27 сентября 2018 | 19:20
Маня сказала, что это Вброс. Фамилия такая.
justitia 27 сентября 2018 | 19:27
bun777: еврей, должно быть , не иначе Моссад поработал, подставил доблестных ГРУш . Негодяи !
nikmart001 27 сентября 2018 | 19:21
Она не узнает его на фотографиях, но точно уверена. что это он!
moriak2 27 сентября 2018 | 19:26
nikmart001: в этом все это - заголовок одно, в тексте прямо противоположное
"словам женщины, она не узнает на опубликованных фотографиях своего знакомого"
alex_melnikov Алексей Мельников 27 сентября 2018 | 19:32
Опять спалились.