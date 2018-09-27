Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Мера пресечения изменена на три месяца – до конца декабря. Ангелине Хачатурян запретили пользоваться мобильной связью и интернетом, выходить из дома по ночам и общаться с другими сестрами, а также с журналистами. Мать девушки надеется, что аналогичное решение будет принято и в отношении других ее дочерей. По словам Аурелии Дундук, для каждой подготовили отдельную квартиру.
Аурелия Дундук добавила, что в числе этих квартир нет той, где произошло преступление. Убийство было совершено в июле, девушки признали свою вину, они говорят, что отец над ними издевался.
Комментарии2
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tom_tom 27 сентября 2018 | 19:28
Неправы считающие, что Россия может рухнуть.
Рухнуть может то, что стояло.
Россию засосало в болотную трясину по самые ноздри.
Её ждёт гниение и распад.