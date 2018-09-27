Россия объявила в международный розыск председателя татарского общественного центра Рафиса Кашапова
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Правозащитника обвиняют в публичном разжигании ненависти и вражды из-за публикации в соцсетях. В 2015-ом году Кашапов стал первым осужденным по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за публикацию в интернете с критикой действий Москвы на Украине. В декабре прошлого года он вышел на свободу. Спустя некоторое время он покинул Россию, новое дело правозащитник считает сфабрикованным.
Комментарии7
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aleksei123m 27 сентября 2018 | 18:40
"новое дело правозащитник считает сфабрикованным"
Можно подумать, что старое было настоящим?
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abuvgrobu 27 сентября 2018 | 18:42
Так потихоньку да полегоньку и вытащат убийц одну за другой. Курочка, как известно, по зёрнышку клюёт..
polikarpich 27 сентября 2018 | 18:52
abuvgrobu: abuvgrobu:
Ты вон клюй, что тебе "вошдь" на бедность подбросил, иуда туалетная.
Интересно, как это связать "призывы к нарушению территориальной целостности России" и критику действий Москвы в Украине?
aantipov067 27 сентября 2018 | 18:58
В час "Ч", главное перекрыть аэропорты, дабы не пришлось потом искать Путина.
srk2658lu 27 сентября 2018 | 19:06
Как можно критиковать Москву?
Москва это Путин. А за ним ФСБ, ФСО, СК, прокуратура, полиция, суды....
Навальный за это второй раз в СИЗО.
50 суток - это вам не баран чихнул.
Дальше - отравление или пуля....
anemon 27 сентября 2018 | 19:22
А не пошлют ли Россию в очередной раз после фальш объявлений в розыск за несовершенные преступления?