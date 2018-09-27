Россия объявила в международный розыск председателя татарского общественного центра Рафиса Кашапова

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Правозащитника обвиняют в публичном разжигании ненависти и вражды из-за публикации в соцсетях. В 2015-ом году Кашапов стал первым осужденным по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России за публикацию в интернете с критикой действий Москвы на Украине. В декабре прошлого года он вышел на свободу. Спустя некоторое время он покинул Россию, новое дело правозащитник считает сфабрикованным.