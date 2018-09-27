Глава Минтруда Ингушетии стал фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств

По данным прокуратуры, в начале года из федерального бюджета республики выделили 217 миллионов рублей на соцподдержку ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на предприятии Маяк. Из этой суммы около 160 миллионов потратили не по назначению, — говорится в сообщении ведомства. Минтруда в Ингушетии возглавляет Зилимхан Котиков, — сообщает агентство «Интерфакс».