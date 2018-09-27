Глава Минтруда Ингушетии стал фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств
По данным прокуратуры, в начале года из федерального бюджета республики выделили 217 миллионов рублей на соцподдержку ветеранов, инвалидов и людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на предприятии Маяк. Из этой суммы около 160 миллионов потратили не по назначению, — говорится в сообщении ведомства. Минтруда в Ингушетии возглавляет Зилимхан Котиков, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии5
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cromwel 27 сентября 2018 | 18:40
На счет " нецелевого расходования" это как посмотреть. Просто отпилил на свои личные цели. Что такого? Все вокруг пилят, а ему нельзя что ли перепутать свою шерсть с государственной?
yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 18:58
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fleyta6 27 сентября 2018 | 18:47
Он сидел этой должности и воровал , чтобы враги России не поживились! Они хотели бы, но ан нет! Уже украли до них!
dunai10 27 сентября 2018 | 19:18
fleyta6 Он сидел этой должности и воровал ....
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Эка, какой Вы фантазёр! Где в новости написано, что он воровал???
democ 27 сентября 2018 | 18:49
Социалка погубит Россию. Только она позволяет бесконтрольно расхищать бюджетные средства в немыслимых масштабах.
Вопрос, который подымался, про адресную помощь - так и остался открытым.