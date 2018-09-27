Неизвестный мужчина попытался напасть на полицейского в московском метро
Это произошло на станции «Александровский сад», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Подробностей пока нет.
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Это произошло на станции «Александровский сад», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Подробностей пока нет.
Комментарии7
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kottigr1 27 сентября 2018 | 18:34
Это наверное какой-то пенсионер, решил поделиться счастьем со стражем порядка, на радостях что Родина позволила ему ещё немного поработать.. от избытка чувств..
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cromwel 27 сентября 2018 | 18:36
Наверно это опять в туалете произошло? Уж очень любят менты пописать проводить задержанного.
consts 27 сентября 2018 | 18:47
В смысле, плохо посмотрел? От чего полицейский испытал шок и недомогание.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 18:57
Пойдем, говорит, шпиль тебе покажу.
chubazzl 27 сентября 2018 | 19:19
Лучше бы депутатика поймали
fikus74 27 сентября 2018 | 19:26
chubazzl: еще не вечер. будут отлавливать и мудохать.