Суд в Москве освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Об этом сообщает агентство ТАСС из зала суда. Речь идет о средней из сестер Ангелине. В отношении нее избрали новую меру пресечения, которая предусматривает запрет на определенные действия. В частности, обвиняемой запретили покидать ее дом по ночам, общаться с кем-либо кроме следователей и близких родственников, разговаривать с другими сестрами, использовать интернет и мобильную связь.
Комментарии3
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garaal 27 сентября 2018 | 18:40
За убийство ОСВОБОЖДАЮТ А ЗА РЕПОСТ САЖАЮТ НЕУЖЕЛИ НЕ БРЕД!!!!!!!!!!
yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 19:09
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gentar 27 сентября 2018 | 18:49
Судя по всему убитый папаша был тот еще гнида, раз следствие селило освободить дочерей