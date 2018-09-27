Суд в Москве освободил из СИЗО одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Об этом сообщает агентство ТАСС из зала суда. Речь идет о средней из сестер Ангелине. В отношении нее избрали новую меру пресечения, которая предусматривает запрет на определенные действия. В частности, обвиняемой запретили покидать ее дом по ночам, общаться с кем-либо кроме следователей и близких родственников, разговаривать с другими сестрами, использовать интернет и мобильную связь.