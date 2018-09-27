На чемпионате мира по волейболу сборная России встречается с командой США

Только победа оставляет шансы наши волейболистам пробиться в полуфинал турнира.

Для того, чтобы попасть в четверку сильнейших нужно занять первое или второе место в группе из трех команд. Успех гарантируют только две победы. Увы, этот вариант нашей команде уже не подходит. Накануне подопечные Сергея Шляпникова проиграли на тайбрейке сборной Бразилии. Хотя вели по партиям 2-0. Но комфортное преимущество в итоге растеряли. Одно очко наши таким образом, завоевали. Но для выхода в полуфинал этого недостаточно. Сегодня россиянам кровь из носу надо обыгрывать команду США. Соперники уже встречались на нынешнем турнире на первом групповом этапе. Тогда американцы оказались сильнее 3-1.

Впрочем, то поражение, в каком-то смысле, факт положительный. Во-первых, была возможноть проанализировать ошибки. Во-вторых, давно известно — крайне сложно в течении одного турнира обыграть одну и ту же команду. Не стоит забывать и о том, что американцев мы били совсем недавно – в Лиге Наций.

Прямую трансляцию встречи волейбольных сборных России и США ведет телеканал Матч ТВ.