Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии

Так решил исполком УЕФА. На проведение европейского первенства претендовала также Турция.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в 2023-м году в Санкт-Петербурге. Принципиальное решение об этом принято на конгрессе международной Федерации хоккея, который проходит на Мальте. Богатый опыт поможет провести этот турнир на высшем уровне, считает член правления Федерации хоккея России Александр Медведев.

Напомним, что под чемпионат мира по хоккею 2023-го года собираются перестраивать Петербургский спортивно-концертный комплекс. Он должен стать самой вместительной хоккейной ареной Европы. По первоначальным планам, на каждый матч он будет готов принять более двадцати тысяч зрителей.