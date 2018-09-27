Индия согласилась на поставку российских комплексов С-400 несмотря на угрозу американских санкций

Иностранные газеты уверены, что это приведёт к ухудшению отношений между обеими странами.

«Индия имеет давние торговые взаимоотношения с Россией в вопросах вооружения,» — пишет аналитический портал Business Insider и отмечает, что сомнений в таком решении официального Дели практически не было. Ещё ранее представители индийской стороны говорили про то, что решение о санкциях — это закон, принятый американскими властями; а не ассамблеей ООН. Портал также обращает внимание на то, что объявление о сделке произошло в преддверии встречи между Владимиром Путиным и премьером Нарендрой Моди. По мнению экспертов издания, Индия заинтересована в поставке комплекса на фоне нарастающей мощи Китая, который уже купил у России С-400.

Портал OneIndia пишет, что эта сделка точно вызовет недовольство со стороны американских властей и явно попадает под американский акт о санкциях. Но Индия всё равно, скорее всего заключит сделку и получит противовоздушные комплексы, которые ей сейчас так нужны. Телеканал Al Djazeera, между тем, не исключает, что санкции США могут обойти Индию стороной. Несмотря на то, что глава американского минобороны Джеймс Мэттис является одним из ключевых ястребов в этом вопросе и именно он настаивает на чёрной метке для Дели, это ещё не значит, что президент Трамп это сделает. Но даже если санкции все-таки будут введены, то они коснутся не всей страны, как полагают многие, а только органа, который напрямую сотрудничает с российскими структурами. Это, скорее всего, одна из структур, подотчетных министру обороны, отмечают эксперты. Один из вариантов, который есть в арсенале США — это запрет на использование американской валюты при расчётах. Что может помешать Индии расплатиться за С-400 перед Рособоронэкспортом долларами. Но гораздо больше проблем у Индии возникнет, если Белый Дом запретит продажу в Дели своего вооружения. А это вполне возможно. И тогда перед Индией встанет вопрос: что ей больше подходит — американское и российское оружие. Похоже, сообщает телеканал, — Индия свой выбор уже сделала.

Ожидается, что договор о покупке комплексов С-400 Россия и Индия подпишут на следующей неделе.