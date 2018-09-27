Власти Финляндии хотят огранить иностранцев в покупке недвижимости
В Хельсинки боятся «русского вторжения», — пишет сегодня «Независимая газета». предполагается, что в парламенте уже в октябре будет рассмотрен соответствующий законопроект.
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В Хельсинки боятся «русского вторжения», — пишет сегодня «Независимая газета». предполагается, что в парламенте уже в октябре будет рассмотрен соответствующий законопроект.
Комментарии2
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seryj_wolk 27 сентября 2018 | 18:32
Прошла любовь, а кто не успел, тот опоздал!
danko1 27 сентября 2018 | 18:33
А зачем же они дали гражданство вору Тимченко и всему его семейству?
Хотя понятно, он за награбленное в России налоги в Финляндии платит.