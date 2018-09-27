В Великобритании пока проверяют данные о том, что один из подозреваемых по «делу Скрипалей» является полковником ГРУ

Министр обороны страны Гевин Уильямсон сначала подтвердил это у себя в твиттере, но затем его сообщение из соцсети было удалено.

Любовь двух российских «туристов» Боширова и Петрова к английской готике, видимо, все же носила служебный характер. По утверждению расследовательской группы Bellingcat и публикатора The Insider, личность человека, явленного раньше миру Маргаритой Симоньян как Руслан Боширов, установлена. Поиски журналистов показали, что это – 39-летний полковник ГРУ Анатолий Владимирович Чепига. Вероятно, именно он, уверены в Британии, причастен к покушению на убийство отца и дочери Скрипаль в Солсбери. Правда имя Чепиги в базе данных международного розыска на сайте Интерпола – отсутствует. Со своей стороны официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова охарактеризовала публикацию о настоящем имени возможного отравителя Скрипалей как информационный «вброс».

Так или иначе, но кое-какие детали о фигуре настоящего полковника Чепиги, теперь хорошо известны — больше половины его жизни связано с армией, в 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое готовило офицеров спецназа ГРУ для зарубежных операций. По завершении вуза с отличием Чепига направляется служить в 14 бригаду спецназа ГРУ, участвовал во второй чеченской войне. Журналисты вышли на глубоко законспирированного Чепигу, анализируя фото выпускников вузов, готовящих кадры для российской внешней разведки. Важная деталь — в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России» за некую миротворческую миссию. The Insider предполагает, что речь о вторжении на Украину. При этом ранее говоря о Боширове и Петрове, президент отмечал, что осведомлен о них.

Что касается детали получения россиянами разрешения на въезд в Великобританию, то вскоре о них вновь расскажет издание The Insider. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил его главный редактор Роман Доброхотов.

Он отметил, что если официальные власти уверены в том, что Чепига и Боширов – разные люди, им достаточно провести их совместную пресс-конференцию и снять все вопросы.

Министерство обороны, в которое входит Главное управление генштаба или бывшее ГРУ, ранее отрицало, что Александр Петров и Руслан Боширов как-то с ним связаны.

Россия считает высокомерными обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о применении Москвой химоружия в Солсбери, но ничего нового в них нет. Об этом после заседания Совбеза ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне Тереза Мэй на заседании Совбеза ООН провела параллель между использованием химического оружия в Сирии и в английском Солсбери в марте этого года.