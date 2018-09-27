В Великобритании пока проверяют данные о том, что один из подозреваемых по «делу Скрипалей» является полковником ГРУ
Министр обороны страны Гевин Уильямсон сначала подтвердил это у себя в твиттере, но затем его сообщение из соцсети было удалено.
Любовь двух российских «туристов» Боширова и Петрова к английской готике, видимо, все же носила служебный характер. По утверждению расследовательской группы Bellingcat и публикатора The Insider, личность человека, явленного раньше миру Маргаритой Симоньян как Руслан Боширов, установлена. Поиски журналистов показали, что это – 39-летний полковник ГРУ Анатолий Владимирович Чепига. Вероятно, именно он, уверены в Британии, причастен к покушению на убийство отца и дочери Скрипаль в Солсбери. Правда имя Чепиги в базе данных международного розыска на сайте Интерпола – отсутствует. Со своей стороны официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова охарактеризовала публикацию о настоящем имени возможного отравителя Скрипалей как информационный «вброс».
Так или иначе, но кое-какие детали о фигуре настоящего полковника Чепиги, теперь хорошо известны — больше половины его жизни связано с армией, в 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое готовило офицеров спецназа ГРУ для зарубежных операций. По завершении вуза с отличием Чепига направляется служить в 14 бригаду спецназа ГРУ, участвовал во второй чеченской войне. Журналисты вышли на глубоко законспирированного Чепигу, анализируя фото выпускников вузов, готовящих кадры для российской внешней разведки. Важная деталь — в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России» за некую миротворческую миссию. The Insider предполагает, что речь о вторжении на Украину. При этом ранее говоря о Боширове и Петрове, президент отмечал, что осведомлен о них.
Что касается детали получения россиянами разрешения на въезд в Великобританию, то вскоре о них вновь расскажет издание The Insider. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил его главный редактор Роман Доброхотов.
Он отметил, что если официальные власти уверены в том, что Чепига и Боширов – разные люди, им достаточно провести их совместную пресс-конференцию и снять все вопросы.
Министерство обороны, в которое входит Главное управление генштаба или бывшее ГРУ, ранее отрицало, что Александр Петров и Руслан Боширов как-то с ним связаны.
Россия считает высокомерными обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о применении Москвой химоружия в Солсбери, но ничего нового в них нет. Об этом после заседания Совбеза ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Накануне Тереза Мэй на заседании Совбеза ООН провела параллель между использованием химического оружия в Сирии и в английском Солсбери в марте этого года.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 27 сентября 2018 | 18:22
с утра говорили про 3-комнатную квартиру Чепиги в Москве
к вечеру комнат стало 4....
zularin12 27 сентября 2018 | 18:30
“Ъ” удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов. Одна землячка господина Чепиги вроде узнала: "Это он, Толя", но вторая засомневалась: "Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие".
pit_heap 27 сентября 2018 | 18:35
zularin12: а по телевизору они его не видели?
Почему-то всех удивило, что Петров и Боширов приехали посмотреть на собор, входящий в топ красивейших соборов мира, но никого не удивляет, что недавно отравившаяся в ресторане Солсбери израильская модель 30-летняя модель Анна Шапиро и ее супруг – 42-летний Алекс Кинг приехали в деревню в английском захолустье.
gonduras_on_colima 27 сентября 2018 | 18:57
pit_heap: // Почему-то всех удивило, что Петров и Боширов приехали посмотреть на собор, входящий в топ красивейших соборов мира //
Нет, клоун в портянках, всех удивило то, что приехав посмотреть на собор, они двинулись к дверной ручке Скрипаля, находяшейся в совершенно противоположном направлении от вокзала.
И на следующий день они опять попутали собор со всё той же дверной ручкой.
С обратными билетами у них получилось то же самое - одного комплекта показалось мало, они купили ещё один - как и в случае с посещением дверной ручки.
И да, удило ватное, почему у тебя, если два абверовских голубка, то "топ красивейших соборов мира", а если Шапиро-Кинг, то уже "деревня в английском захолустье".
Сам придумал или в методичке было написано?
И да, ампутант мозговой, чем больше вы здесь распинаетесь, тем веселей потом над вами, лошарами, будут глумиться.
velbkeirf1 27 сентября 2018 | 18:37
post_v: именно в этой комнате и варилось зелье, а потом разливалось в пузырьки из под духов
pit_heap 27 сентября 2018 | 18:59
velbkeirf1: нет бы,например взять кирпич и прибить Скрипалей тормоза в их машине повредить. Выбрали самый сложный путь устранения.И никого это не удивляет.Ну раз ядовитый газ почему же руль не намазали в авто, а именно дверную ручку?
yralez 27 сентября 2018 | 18:24
Неужели по этому дегенерату не видно, что он настоящий полковник ?
nikmart001 27 сентября 2018 | 18:29
Оба-на, уже и в Англии знают, что Васечкин уже стал полковником!
sergo_25_26 27 сентября 2018 | 18:33
Какая разница полковник или нет. Вам путин сказал - обычные люди. А он не врет. Вааааще никогда.
gonduras_on_colima 27 сентября 2018 | 19:01
sergo_25_26: // Какая разница полковник или нет. Вам путин сказал - обычные люди. //
Положим, для гавнокомандующего полковники действительно обычные люди. Даже, скорей, людишки.
Но вот гражданского полковника я ни разу в жизни ещё не видел, даже не слышал о таком казусе.
Гражданские федьмаршалы вроде папуаса Кужугетыча, ещё в природе попадаются, а вот гражданские полковники - здесь надо хорошо курнуть, чтобы нипадеццки заштырило.
dididi 27 сентября 2018 | 18:50
Не настоящий полковник.
kara 27 сентября 2018 | 18:55
Так вроде британцами все заранее известно было. Кто то врет.
ematveev 27 сентября 2018 | 19:29
Пример правильной реакции на удаление сообщения. Цитаты из новости про удаление сообщения из "Амурской правды"
===
...Министр обороны страны Гевин Уильямсон сначала подтвердил это у себя в твиттере, но затем его сообщение из соцсети было удалено.
===
ruthenocene
27 сентября 2018 | 15:19
Дикие люди! Они не понимают того очевидного факта, что русская пословица "что написано пером - не вырубишь топором" - это про Интернет!
zavlabor
27 сентября 2018 | 16:35
«Амурская кривда» и «Амур-дезинфо»
И так далее...
Хомячки, про министра обороны Великобритании так напишите, или очканете?