На Москву сегодня обрушился град

Во всяком случае, так утверждали СМИ и жители столицы. Синоптики позже поправили: это был не град, а снежная крупа. Непогода доставила серьёзные проблемы и жителям одного из городов Подмосковья.

Погодные сюрпризы продолжаются. Ещё на прошлой неделе стояла почти летняя жара, затем резкое похолодание, дожди, а сегодня даже град. Он прошёл на северо-востоке и в центре Москвы. В соцсетях тут же появились фотографии крупных градин на капотах машин, асфальте и газонах. Жалобы: ещё чуть-чуть и снег пойдёт. «Такая жесть у нас, сидишь, чай пьёшь, а тут град как начинает барабанить в окно», — написал один из пользователей. А некоторые девушки сетовали на то, что им нужно выходить на улицу, а там жуть что творится. «Только волосы уложила, что теперь делать?» и всё в том же духе. Пессимисты высказывались в том ключе, что погода хочет всех нас убить. А кто-то наоборот поздравлял всех с первым градом. Сильные осадки по данным пользователей были в районе станций метро Белорусская, Маяковская, Савёловская, а также Выхино. Кое-где град сопровождали снег и дождь. Осадки в центре Москвы и ряде других районов корректнее называть не градом, а снежной крупой, сообщил «Эху Москвы» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что осадки, выпавшие в центре столицы, являются «снежной крупой».

«Это не град и не снег, а нечто среднее — снежная крупа», — пояснил он.

«Она возникает, когда в кучево-дождевых облаках формируется водяной пар в кристаллическом виде и когда кристаллики начинают опускаться в средние и нижние слои (где сосредоточена переохлажденная влага – ЭМ) происходит аккумуляция переохлажденной влаги и она выпадает в виде снежной крупы», — пояснил Р.Вильфанд.

Он также добавил, что выпадение снега характерно для осени, однако не происходит «установление снежного покрова», так как земля в это время еще теплая.

Ранее сообщалось, что около 14:10 в центре Москвы шедший с утра дождь превратился в град.

А в подмосковном Раменском этим утром сильный ветер оставил без света больше 60-ти тысяч человек. Он повалил деревья на провода. Была обесточена местная подстанция. Людей перевели на электроснабжение по резервной схеме. В приоритетном порядке обещали подключить социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы. Около двух часов дня министерство энергетики Подмосковья отчиталось: электроснабжение почти полностью восстановлено. А спустя еще полчаса было объявлено о том, что во все оставшиеся без света дома вернули электричество.

По прогнозам синоптиков в Московской области уже в ночь на субботу ожидаются заморозки до минус трёх. Москвы пока это не коснётся. Тёплая погода должна вернуться в конце выходных-начале следующей недели.