Первый паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя и его записную книжку продали на аукционе

Общая цена лотов превысила 10 миллионов рублей.

С молотка ушел паспорт Виктора Цоя, его записная книжка и текст песни «Хочу перемен», написанный рукой автора. Самым дорогим лотом стал паспорт — его продали за 9 миллионов рублей, записную книжку с номерами Майка Науменко, Бориса Гребенщикова и других легенд ленинградского рока оценили в три миллиона. В аукционном доме Литфонд, который и проводил торги, заявили – все документы полностью подлинные. Нашел их владелец одной из квартир на улице Рубинштейна: вещи лежали за холодильником. Сам Цой, судя по всему, бывал в этом доме в гостях. В первую очередь выкупить вещи предложили родственникам, впрочем, отец музыканта, Роберт Цой, отказался и назвал всю эту историю «чистым блефом».

Против аукциона также выступило общественное движение «Рок-Петроград». Его участники даже намеревались собрать деньги, чтобы приобрести вещи Виктора Цоя.

Основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе в 1990-м году. Музыканту было всего лишь 28 лет.