Правительство упразднило свой Совет по русскому языку. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев
Это решение связано с тем, что аналогичный совет существует при президенте, он дублировал функции правительственной структуры.
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Это решение связано с тем, что аналогичный совет существует при президенте, он дублировал функции правительственной структуры.
Комментарии5
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popov_m 27 сентября 2018 | 18:18
Грамотные нам не нужны!!!
danko1 27 сентября 2018 | 18:20
popov_m: Такие советы при президенте и правительстве- это просто кормушка для своих и миллионы на ветер.
alexisgross_082018 27 сентября 2018 | 18:22
popov_m: Просто на кой ляд тратиться два раза на никому не нужную структуру. Слушай программу "Говорим по русски" — толку будет больше.
democ 27 сентября 2018 | 18:20
А сколько ещё дублирующих структур?! В сфере надзора, например.
cromwel 27 сентября 2018 | 18:34
Надеюсь весь этот " блатняк" протирающий там жопу нехило трудоустроят