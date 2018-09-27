Президент Фонда «Соединение»: Разговоры об отмене термина «инвалид» ведутся уже давно
Разговоры об отмене термина «инвалид» ведутся уже давно, и это рекомендация международных организаций, рассказал «Эху Москвы» президент Фонда «Соединение» Дмитрий Поликанов.
В Минтруде отмечают, что все уточнения терминов в законодательстве будут обсуждаться с экспертным сообществом и общественными организациями инвалидов.
Комментарии6
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neyexo 27 сентября 2018 | 18:19
Дело идет к тому, что у кого руки-ноги есть - на работу, мужчиа до 65, женщины до 63.
Работу подберут
yralez 27 сентября 2018 | 18:20
Нужны два понятия---
1. Предработник, это у кого хотят и отберут инвалидность, оставив без пенсии и без работы, потому что кому он нафиг нужен со своим мед. заключением.
2. Постработник, это те симулянты, у которых не удастся отобрать пенсию.
У кого руки нет, ноги или еще что похуже.
Название инвалид можно и нужно оставить для министра труда Орешкина.......он действительно урод.
pepetz 27 сентября 2018 | 18:24
Всех инвалидов к едреней фене на Соловки.
Там и пособие дадаут.
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 18:26
Есть инвалид - ему надо платить пенсию. Нет инвалида -нет и пенсии. Все очень просто.
cromwel 27 сентября 2018 | 18:28
Не спроста это. Сейчас потихоньку из под этого определения выведут половину инвалидов под любым предлогом чтоб льготы отнять и не платить. Остальным урежут.
curhatuy6 27 сентября 2018 | 18:41
Инвалидов то же придавят? А заворот кишок не случится от уворованных денег?:(((