Президент Фонда «Соединение»: Разговоры об отмене термина «инвалид» ведутся уже давно

Разговоры об отмене термина «инвалид» ведутся уже давно, и это рекомендация международных организаций, рассказал «Эху Москвы» президент Фонда «Соединение» Дмитрий Поликанов.

В Минтруде отмечают, что все уточнения терминов в законодательстве будут обсуждаться с экспертным сообществом и общественными организациями инвалидов.