Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста

Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.

Сегодня пикет у здания нижней палаты парламента провела партия «Яблоко». Об этом нам рассказал глава московскогоотделения Сергей Митрохин.

Отметим, что число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра».

В то же время, социолог Степан Гончаров утверждает, что текущий показатель остается достаточно высоким.

Согласно данным «Левада-центра», повышение пенсионного возраста негативно воспринимают более 85% россиян, и лишь около четверти считают, что предложение президента по смягчению реформы улучшили ситуацию.

Благодаря пенсионной реформе должны увеличиться доходы пенсионов, — заявил сегодня премьер Дмитрий Медведев.

Медведев также констатировал, что продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю историю – около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше, сказал премьер и подчеркнул, что для улучшения показателя необходимо достичь нового уровня качества медицины.

Уровень бедности в России остается высоким. Это признал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме, он отметил, что более 19-ти миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения. При этом Кудрин уверен, что в этом году реальные доходы населения впервые покажут рост.

Страной управляют очень неэффективно, — сказал в эфире «Эха Москвы» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

По его словам, денежные вливания в экономику можно сравнить с выливанием воды в дырявое ведро.