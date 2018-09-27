Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста
Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.
Сегодня пикет у здания нижней палаты парламента провела партия «Яблоко». Об этом нам рассказал глава московскогоотделения Сергей Митрохин.
Отметим, что число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра».
В то же время, социолог Степан Гончаров утверждает, что текущий показатель остается достаточно высоким.
Согласно данным «Левада-центра», повышение пенсионного возраста негативно воспринимают более 85% россиян, и лишь около четверти считают, что предложение президента по смягчению реформы улучшили ситуацию.
Благодаря пенсионной реформе должны увеличиться доходы пенсионов, — заявил сегодня премьер Дмитрий Медведев.
Медведев также констатировал, что продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю историю – около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше, сказал премьер и подчеркнул, что для улучшения показателя необходимо достичь нового уровня качества медицины.
Уровень бедности в России остается высоким. Это признал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме, он отметил, что более 19-ти миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения. При этом Кудрин уверен, что в этом году реальные доходы населения впервые покажут рост.
Страной управляют очень неэффективно, — сказал в эфире «Эха Москвы» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
По его словам, денежные вливания в экономику можно сравнить с выливанием воды в дырявое ведро.
Комментарии12
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plank1957 27 сентября 2018 | 18:17
Пи***ц Единой России!
polikarpich 27 сентября 2018 | 18:19
plank1957: Хорошо бы и идейному вдохновителю тоже.
plank1957 27 сентября 2018 | 18:29
polikarpich:
ЕР давно сирота.
keg 27 сентября 2018 | 18:19
так нам и надо....заслужили своим молчанием инфантильностью ленью безразличием ко всему происходящему в стране....дальше будет ещё хуже.... на этом ворьё не остановится следующим шагом введут крепостное право и все как обычно промолчат...терпилы....
putin_itogy 27 сентября 2018 | 18:20
"путину надо помочь"..
Любимый слоган повыпивших училок среднего возраста(во время "осеннего бала, дня учителя, и др." в начале-середине "тучных нулевых".
Тогда это было трендом, все хотели "забеременеть от путина", и т.д.
Эти же училки массови сидели в УИКах, и мастерски красивыми поставлеными почерками,
фальсифицировали итоговые протоколы.
Где вы теперь, мои любимые учительницы?
И те, что 2016 недалёком, в г. Саратове, на 80% территориальных участков, дали ровный процент(65%) за ЕР..
Вы помогли путину,
пут ин - помог вам..))
Не плачь, женщина..
Всё только начинается. После 60-ти..
jurmak 27 сентября 2018 | 18:20
Полная гармония, госдума приняда....., россияне (судя по опросу левады) схавали.
sergo_25_26 27 сентября 2018 | 18:29
КРЫМНАШ. ДОНБАССНАШ. СИРИЯНАШ. А как вы хотели, на халяву?
sam2018 27 сентября 2018 | 18:32
Скорее бы оно грохнулась в тартарары !
rip72 27 сентября 2018 | 18:36
euronese:Россия в ближайшее время войдет в топ-5 ведущих экономик мира.Дима Медведев
erpetkur 27 сентября 2018 | 18:53
Юрьев день - 2
doctorsvet 27 сентября 2018 | 19:13
Пипл схавал.
xuato 27 сентября 2018 | 19:29
Сегодня у тебя корову отбирают, а завтра возвратят -пять. Батька Бурнаш. И живут в среднем а России до 73 лет - Медведев. Намекает, мол резервы еще есть, будем поднимать и в преть.