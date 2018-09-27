Ажиотаж наблюдается сегодня у Басманного суда столицы. Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, вскоре могут оказаться на свободе. Суд рассматривает ходатайство следствия о смягчении им меры пресечения.

Мера пресечения, которую просит следствие для сестер – новая в Уголовном кодексе. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Павел Чиков.

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля. Они нанесли ему множественные ножевые ранения. Сегодня ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Илья Мельников рассказал «Интерфаксу», что девушки встретились в СИЗО с матерью.

В интервью «Комсомольской правде» Аурелия Дундук подтвердила, что ее муж проявлял насилие к девочкам.

Аурелия Дундук утверждает, что муж выгнал ее из дома под угрозой расправы, а дочкам запрещал общение с ней.

Какое отношение у москвичей к поступку сестер Хачатурян? Это выяснял на улицах столицы корреспондент «Эха Москвы».

Мнения среди опрошенных москвичей о поступке сестер Хачатурян и о том, стоит ли их на время следствия выпускать из СИЗО, разделились. При этом чуть больше обнаружилось тех, кто сочувствует девушкам. Так, например, аспирантка Полина назвала то, что совершили сестры в отношении своего отца, правильным.

Брэнд-менеджер Константин, в свою очередь, считает, что наказание трем девушкам должно быть мягче. По его мнению, факты насилия в отношении сестер Хачатурян со стороны их отца доказаны.

Между тем продавец-консультант Иван, считая, что держать в СИЗО молодых девушек антигуманно, сказал, что не может однозначно сформировать свое мнение относительно совершенного ими убийства.

Егор же назвал произошедшее дикостью, но отметил, что сестер Хачатурян нужно выпустить СИЗО, только если их поступок был вызван насилием или угрозами со стороны их отца.

Между тем около половины опрошенных москвичей заявили, что мало слышали о деле сестер Хачатурян или вообще не знакомы с ним.

Убийство сестрами Хачатурян своего отца произошло в конце июля. Они нанесли 57-летнему Михаилу Хачатуряну несколько десятков ножевых ранений. В начале августа девушки были помещены в СИЗО.