Политолог Минченко: Волна губернаторских отставок значит, что действующая политическая элита России готовит себе смену

Перестановки в губернаторском корпусе говорят о том, что сейчас «тестируется управленческая элита», претендующая на то, чтобы быть «новым поколением российских руководителей, людей, которые будут управлять страной». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Он напомнил, что в 2021 и 2024 годах в России грядет «неизбежный транзит власти», отсюда и текущие отставки в губернаторском корпусе.

«Поменяется состав Госдумы, в том числе с точки зрения партийного окраса. Возможно, какие-то партии из ныне присутствующих в Госдуму не попадут, появятся новые. И есть запрос на новый левопопулистский проект, и он будет реализован, скорее всего», — считает Е.Минченко.

Он отметил, что при принятии решения об отставке в Кремле руководствуются, прежде всего, длительностью пребывания губернатора в должности, его возрастом, а также отсутствием «серьезной поддержки внутри «путинского политбюро».

После выборов глав регионов, в ходе которых потерпели поражение выдвиженцы «Единой России», началась новая волна губернаторских отставок.

26 сентября в отставку отправились главы трех регионов: Астраханской области, Приморского края, Кабардино-Балкарии.

Эксперты прогнозируют, что еще как минимум 10 губернаторов лишатся своих постов.