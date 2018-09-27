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Эксклюзив Эха 17:33, 27 сентября 2018

Политолог Минченко: Волна губернаторских отставок значит, что действующая политическая элита России готовит себе смену

Перестановки в губернаторском корпусе говорят о том, что сейчас «тестируется управленческая элита», претендующая на то, чтобы быть «новым поколением российских руководителей, людей, которые будут управлять страной». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Он напомнил, что в 2021 и 2024 годах в России грядет «неизбежный транзит власти», отсюда и текущие отставки в губернаторском корпусе.

«Поменяется состав Госдумы, в том числе с точки зрения партийного окраса. Возможно, какие-то партии из ныне присутствующих в Госдуму не попадут, появятся новые. И есть запрос на новый левопопулистский проект, и он будет реализован, скорее всего», — считает Е.Минченко.

Он отметил, что при принятии решения об отставке в Кремле руководствуются, прежде всего, длительностью пребывания губернатора в должности, его возрастом, а также отсутствием «серьезной поддержки внутри «путинского политбюро».
После выборов глав регионов, в ходе которых потерпели поражение выдвиженцы «Единой России», началась новая волна губернаторских отставок.

26 сентября в отставку отправились главы трех регионов: Астраханской области, Приморского края, Кабардино-Балкарии.
Эксперты прогнозируют, что еще как минимум 10 губернаторов лишатся своих постов.

Комментарии

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danko1 27 сентября 2018 | 17:43

Не политическая элита готовит смену, хотя и элитой у нас преступников называют, а Путин.
Десятки холуёв прыгают с высоких скал, ложатся под танки и прочие глупости делают, чтобы доказать преданность царьку и попасть в резерв на губернаторы.
Ведь ум питерский гопник не ценит, он преданных холуёв уважает.

vladimirgornitsky 27 сентября 2018 | 17:47

Все-таки времена меняются к лучшему. Это если сравнивать нынешнюю "смену элит" с "сменой элит" во времена "эффективного менеджера".
Тогда эта смена проводилась гораздо масштабнее и гораздо более радикальными методами. Достаточно вспомнить судьбу участников "съезда победителей", после которого репрессировали более половины рядовых участников и 2/3 из руководства. Нынче, надо полагать, ограничатся отставками и посадкой нескольких человек по экономическим статьям.
Но тогда страной правили убийцы, а нынче - жулики и воры, которые убивают только в случае необходимости, если этого требует бизнес.

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