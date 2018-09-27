В США сенатор от Кентукки, республиканец представил законопроект, предусматривающий снятие санкций с парламентариев РФ

В США сенатор от штата Кентукки, республиканец Рэнд Пол представил законопроект, который предусматривает снятие санкций с российских парламентариев. Однако Комитет по международным делам не поддержал его инициативу. Как сообщает издание Дейли Бист, за поправку проголосовал только сам автор инициативы, еще 20 членов комитета выступили против.