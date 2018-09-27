В США сенатор от Кентукки, республиканец представил законопроект, предусматривающий снятие санкций с парламентариев РФ
В США сенатор от штата Кентукки, республиканец Рэнд Пол представил законопроект, который предусматривает снятие санкций с российских парламентариев. Однако Комитет по международным делам не поддержал его инициативу. Как сообщает издание Дейли Бист, за поправку проголосовал только сам автор инициативы, еще 20 членов комитета выступили против.
Комментарии8
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luger_max_otto 27 сентября 2018 | 17:36
Госдумаки, бросайте всё и валите в Кентукки.
Хутинскую банду- на пуй.
danko1 27 сентября 2018 | 17:56
luger_max_otto: В самом крошечном штате 1 депутат пожелал отменить санкции, но шум может и на ЦТ быть, когда это преподнесут в нужном Кремлю свете.
ura_123 27 сентября 2018 | 17:39
Ха-ха-ха,везде есть своя поклоунская))))
jetsam 27 сентября 2018 | 17:48
ura_123: вам ха-ха, а бюджет друзей скрипача-высотника
только зря похудел на ххх лимонов...
novirusich 27 сентября 2018 | 17:54
jetsam: Рискует, с такими предложениями может и не переизбраться осенью в Сенат.
neyexo 27 сентября 2018 | 17:52
ЗАЧЕМ?
будут новые парламентарии
Этих - в утиль
timwlad92 27 сентября 2018 | 17:54
Господа в студии первогоканала на передаче время покажет,ну вообще то в китае и в индии живут более двух миллиардов человек,а в сша всего 300 миллионов и потому вопрос стгит простой исходя из аксиомы человек ищет где лучше ,что очереди в сша ехать жить не стоят.
Наоборот,в сша вопят что уезжают образованные из сша и вывозят технологии.
Так что сша страна для пиратов,но не для жизни людей.
И потому сенатор и проводит реформы прекращения конфронтации которые .обратные проводило сша с охотой на ведьм.
Господин амнуель,вы попали пальцем в жопу слону описывая сша говоря о том,что сша это предел мечтаний для людей.
Уезжают и много уезжают и молодые уезжают раз госдепартамент сша вопит о краже технологий.
permsky_valenok 27 сентября 2018 | 17:57
Длинные руки Кремля... настоящий спрут. Нет, надо обязательно и непременно по этому поводу провести расследование. Всенесомненно, этот сенатор является ставленником путинской мафии. Да-да-да, полиция, прокуратура, хде же вы???????