Жители села Березовка Амурской области узнали земляка в одном из обвиняемых в отравлении Скрипалей
Это Анатолий Чепига, выдававший себя за Руслана Боширова, — рассказали собеседники газеты Коммерсант в селе на условиях анонимности. Они сообщили, что не видели Чепигу уже около десяти лет, охарактеризовали его положительно, рассказали, что знали его как умного, сообразительного, непьющего и некурящего. В селе знали, что Чепига находился на секретной службе и недавно обсуждали новость о том, что его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.
О том, что человек, называемым Русланом Бошировым, на самом деле является полковником военной разведки Анатолием Чепигой, накануне сообщили издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 27 сентября 2018 | 17:33
Вообще даже по УК РФ этот Кремлевский палач - банальный убийца и уголовник.. Его дом - тюрьма !
bazilgu 27 сентября 2018 | 17:36
kottigr1: А Штирлица можно было бы привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Помните, как он Холтоффа бутылкой-то по голове?
gonduras_on_colima 27 сентября 2018 | 17:39
Да только бриты засветили этих двух голубков с их фамилиями и паспортами прикрытия - сразу стало ясно, что их спалить это вопрос времени.
Мне только непонятно, на что рассчитывали кремляди, когда запускали всю эту мульку с "гражданскими", интервью у пропагандонши Симоньянши, выхлопы Маньки-Перхоти итд.
Ведь сразу было понятно, чем закончится, и тогда позора и насмешек будет ещё больше, если походу врать и изворачиваться.
Дебилыбля! (С)
maxcarev 27 сентября 2018 | 17:40
Да за четырехкомнатную квартиру в Москве полконвник, Герой России Чепига готов все время стоять раком. Теперь время таких "героев".
mymymy 27 сентября 2018 | 17:41
gonduras_on_colima: Надо срочно найти и допросить лондонскую проститутку - она точно видела новичок у пацанов в номере.
Кстати, что это британец Элиот Хиггинс до сих пор проститутку не нашел? Он же в Британии, даже такому, как он, это проще, чем в Россию ехать.
gen_dim 27 сентября 2018 | 17:47
gonduras_on_colima:Ведь сразу было понятно, чем закончится
====
да всё еще только начинается, запасайся попкорном.
kottigr1 27 сентября 2018 | 17:41
bazilgu: Штирлица не трогай ! Он германский ветеран войны !
РФ не воюет с Англией.
zamorysh 27 сентября 2018 | 17:54
bazilgu: Про агента Клауса забыли
sab171 27 сентября 2018 | 18:00
kottigr1: ну это загнул. он на службе а на службе приказы не обсуждают а выполняют, хоть убить хоть отравить хоть в кровать к мужику, за все это отвечает начальник отдавший приказ а вот всякие прилепины и стрелковы с моторолами и остальные кто есть на фотках это да как раз подпадают под ряд статей но там понимаш говорят нет ничего криминального, и вообще УК действует там где есть суд.........
good_sky 27 сентября 2018 | 18:02
Приглядитесь сами коли у вас глаз зорок
Чепиге давно за 50 а Боширову немного за 40!
eduard53 27 сентября 2018 | 17:36
О как обдолбал госдеп печеньками амурских сельчан!
ura_123 27 сентября 2018 | 17:37
Вот радость то семье... Маша,Маша,а правда что твой папа убийца?
Мариночка,спроси у папы,ему можно моих родителей ”заказать” ? А то ругают за двойки и не разрешают с мальчишками гулять,а я уже взрослая,я в пятый класс перешла!
Ну или как то так
kottigr1 27 сентября 2018 | 17:43
ura_123: Односельчане будут по свойски хлопать по плечу и просить..
- Толян, расскажи как ты ту бомжиху английскую уделал..
(Некоторые деревенские мужики будут при этом застенчиво поправлять мозолистыми руками челку и томно вздыхать..)
djuga 27 сентября 2018 | 17:56
kottigr1: - Толян, расскажи как ты ту бомжиху английскую уделал..
====================================================================
Я думаю, что скорее его жена спросит о ночи с английской проституткой.
Разумеется, он скажет, что это была "радистка Кэт" и с ней, конечно, была связь, но не та, о чем подумала жена, а радиосвязь с Кремлём. Или это была условная Анна Чапман, а кувыркания в постели и позы - специальным паролем, и что, вообще, все это специфика его работы, но всё же, всё же...
democ 27 сентября 2018 | 17:37
Теперь всей деревней могут скинуться и заказать памятник своему земляку или бюст, насколько собранных денег хватит, а некоторым женщинам даже признаться, что их дети - от него. В школе повесить портрет с лаврами, с надписью, - "Герой нашего времени", с обязательным почётным караулом из пЭонеров...
И ведь было же такое...
kara 27 сентября 2018 | 17:39
ну как узнали:// Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие»,— сказала она.//
klukvik 27 сентября 2018 | 17:41
сожгут село...
sab171 27 сентября 2018 | 18:04
klukvik: в Чечне бы за 7 мес. уже и заросло бы бурьяном
polsan 27 сентября 2018 | 17:42
рассказали собеседники газеты Коммерсант в селе на условиях анонимности
Коммерсант похоже себя пиарит! )) В глухом российском селе читают Коммерсант и похоже всем селом. )) Может они кому это и рассказали, кто передал это в Коммерсант?! ))
rampa 27 сентября 2018 | 17:46
polsan: за такими новостями и своего журналиста в командировку в село отправить не грех ))
old_skull 27 сентября 2018 | 17:44
Узнали, епт.
Приехали гомики с НГ дали на пузырь какому-нибу местному мудиле и он узнал.
Две недели назад никто не узнал, а как журнашлюхи из НГ приехали, так сразу узнали.
Тупые вы пидарасы, там разные люди.
gen_dim 27 сентября 2018 | 17:45
Через месяц узнали - сильно изменился наверное...
jamba 27 сентября 2018 | 17:46
Ну вот, еще один туристический маршрут! Побыстрому, нужно сварганить маленький музейчик "героя", посадить у входа бабок с семечками, и греби лопатой!;))
mas_mas 27 сентября 2018 | 17:46
Кажется, Гудков-старший требовал представить родственников и соседей Боширова и Петрова? Вот, обнародовались))) Это тырнет-ресурс можно заблокировать, если что, а людям глотку не заткнёшь. Бежим покупать баксы и попкорн, ща начнётся)
moncegorskyi 27 сентября 2018 | 17:55
Ждем новостей от земляков "Петрова"...
olfed 27 сентября 2018 | 17:58
Жителям села теперь надо меньше выходить на улицу. Это не Солсбери, яд не обнаружат, противоядия не дадут.
zurrog_ 27 сентября 2018 | 18:04
Чувак четырёшку получил. А из за него третья мировая на горизонте. Либо изоляция страны на сто лет. Но зато нах у чувачеллы четырёшка в Москве...
lager23 27 сентября 2018 | 18:04
Путен своей глупостью сдал «туристов» с потрохами, сделал из них гей парочку и спалил как агентов, не каждый так умеет!Если стратегия была ему не по зубам, то на сегодняшний день можно сказать, что и тактика ему не подвластна, старик Кабаев мельчает умом на глазах, значит жить нам всем будет веселее, от чудачеств и дорогих ошибок плеше-гоблина, и нефтедоллары уже не спасут..