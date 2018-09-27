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17:30, 27 сентября 2018

Жители села Березовка Амурской области узнали земляка в одном из обвиняемых в отравлении Скрипалей

Это Анатолий Чепига, выдававший себя за Руслана Боширова, — рассказали собеседники газеты Коммерсант в селе на условиях анонимности. Они сообщили, что не видели Чепигу уже около десяти лет, охарактеризовали его положительно, рассказали, что знали его как умного, сообразительного, непьющего и некурящего. В селе знали, что Чепига находился на секретной службе и недавно обсуждали новость о том, что его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

О том, что человек, называемым Русланом Бошировым, на самом деле является полковником военной разведки Анатолием Чепигой, накануне сообщили издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat.

Комментарии

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kottigr1 27 сентября 2018 | 17:33

Вообще даже по УК РФ этот Кремлевский палач - банальный убийца и уголовник.. Его дом - тюрьма !

bazilgu 27 сентября 2018 | 17:36

kottigr1: А Штирлица можно было бы привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Помните, как он Холтоффа бутылкой-то по голове?

gonduras_on_colima 27 сентября 2018 | 17:39

Да только бриты засветили этих двух голубков с их фамилиями и паспортами прикрытия - сразу стало ясно, что их спалить это вопрос времени.
Мне только непонятно, на что рассчитывали кремляди, когда запускали всю эту мульку с "гражданскими", интервью у пропагандонши Симоньянши, выхлопы Маньки-Перхоти итд.
Ведь сразу было понятно, чем закончится, и тогда позора и насмешек будет ещё больше, если походу врать и изворачиваться.
Дебилыбля! (С)

maxcarev 27 сентября 2018 | 17:40

Да за четырехкомнатную квартиру в Москве полконвник, Герой России Чепига готов все время стоять раком. Теперь время таких "героев".

mymymy 27 сентября 2018 | 17:41

gonduras_on_colima: Надо срочно найти и допросить лондонскую проститутку - она точно видела новичок у пацанов в номере.
Кстати, что это британец Элиот Хиггинс до сих пор проститутку не нашел? Он же в Британии, даже такому, как он, это проще, чем в Россию ехать.

gen_dim 27 сентября 2018 | 17:47

gonduras_on_colima:Ведь сразу было понятно, чем закончится
====
да всё еще только начинается, запасайся попкорном.

kottigr1 27 сентября 2018 | 17:41

bazilgu: Штирлица не трогай ! Он германский ветеран войны !
РФ не воюет с Англией.

zamorysh 27 сентября 2018 | 17:54

bazilgu: Про агента Клауса забыли

sab171 27 сентября 2018 | 18:00

kottigr1: ну это загнул. он на службе а на службе приказы не обсуждают а выполняют, хоть убить хоть отравить хоть в кровать к мужику, за все это отвечает начальник отдавший приказ а вот всякие прилепины и стрелковы с моторолами и остальные кто есть на фотках это да как раз подпадают под ряд статей но там понимаш говорят нет ничего криминального, и вообще УК действует там где есть суд.........

good_sky 27 сентября 2018 | 18:02

Приглядитесь сами коли у вас глаз зорок
Чепиге давно за 50 а Боширову немного за 40!

eduard53 27 сентября 2018 | 17:36

О как обдолбал госдеп печеньками амурских сельчан!

ura_123 27 сентября 2018 | 17:37

Вот радость то семье... Маша,Маша,а правда что твой папа убийца?
Мариночка,спроси у папы,ему можно моих родителей ”заказать” ? А то ругают за двойки и не разрешают с мальчишками гулять,а я уже взрослая,я в пятый класс перешла!
Ну или как то так

kottigr1 27 сентября 2018 | 17:43

ura_123: Односельчане будут по свойски хлопать по плечу и просить..
- Толян, расскажи как ты ту бомжиху английскую уделал..
(Некоторые деревенские мужики будут при этом застенчиво поправлять мозолистыми руками челку и томно вздыхать..)

djuga 27 сентября 2018 | 17:56

kottigr1: - Толян, расскажи как ты ту бомжиху английскую уделал..
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Я думаю, что скорее его жена спросит о ночи с английской проституткой.
Разумеется, он скажет, что это была "радистка Кэт" и с ней, конечно, была связь, но не та, о чем подумала жена, а радиосвязь с Кремлём. Или это была условная Анна Чапман, а кувыркания в постели и позы - специальным паролем, и что, вообще, все это специфика его работы, но всё же, всё же...

democ 27 сентября 2018 | 17:37

Теперь всей деревней могут скинуться и заказать памятник своему земляку или бюст, насколько собранных денег хватит, а некоторым женщинам даже признаться, что их дети - от него. В школе повесить портрет с лаврами, с надписью, - "Герой нашего времени", с обязательным почётным караулом из пЭонеров...
И ведь было же такое...

kara 27 сентября 2018 | 17:39

ну как узнали:// Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие»,— сказала она.//

klukvik 27 сентября 2018 | 17:41

сожгут село...

sab171 27 сентября 2018 | 18:04

klukvik: в Чечне бы за 7 мес. уже и заросло бы бурьяном

polsan 27 сентября 2018 | 17:42

рассказали собеседники газеты Коммерсант в селе на условиях анонимности

Коммерсант похоже себя пиарит! )) В глухом российском селе читают Коммерсант и похоже всем селом. )) Может они кому это и рассказали, кто передал это в Коммерсант?! ))

rampa 27 сентября 2018 | 17:46

polsan: за такими новостями и своего журналиста в командировку в село отправить не грех ))

old_skull 27 сентября 2018 | 17:44

Узнали, епт.
Приехали гомики с НГ дали на пузырь какому-нибу местному мудиле и он узнал.
Две недели назад никто не узнал, а как журнашлюхи из НГ приехали, так сразу узнали.
Тупые вы пидарасы, там разные люди.

(комментарий скрыт)

gen_dim 27 сентября 2018 | 17:45

Через месяц узнали - сильно изменился наверное...

jamba 27 сентября 2018 | 17:46

Ну вот, еще один туристический маршрут! Побыстрому, нужно сварганить маленький музейчик "героя", посадить у входа бабок с семечками, и греби лопатой!;))

mas_mas 27 сентября 2018 | 17:46

Кажется, Гудков-старший требовал представить родственников и соседей Боширова и Петрова? Вот, обнародовались))) Это тырнет-ресурс можно заблокировать, если что, а людям глотку не заткнёшь. Бежим покупать баксы и попкорн, ща начнётся)

moncegorskyi 27 сентября 2018 | 17:55

Ждем новостей от земляков "Петрова"...

olfed 27 сентября 2018 | 17:58

Жителям села теперь надо меньше выходить на улицу. Это не Солсбери, яд не обнаружат, противоядия не дадут.

zurrog_ 27 сентября 2018 | 18:04

Чувак четырёшку получил. А из за него третья мировая на горизонте. Либо изоляция страны на сто лет. Но зато нах у чувачеллы четырёшка в Москве...

lager23 27 сентября 2018 | 18:04

Путен своей глупостью сдал «туристов» с потрохами, сделал из них гей парочку и спалил как агентов, не каждый так умеет!Если стратегия была ему не по зубам, то на сегодняшний день можно сказать, что и тактика ему не подвластна, старик Кабаев мельчает умом на глазах, значит жить нам всем будет веселее, от чудачеств и дорогих ошибок плеше-гоблина, и нефтедоллары уже не спасут..

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