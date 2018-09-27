Жители села Березовка Амурской области узнали земляка в одном из обвиняемых в отравлении Скрипалей

Это Анатолий Чепига, выдававший себя за Руслана Боширова, — рассказали собеседники газеты Коммерсант в селе на условиях анонимности. Они сообщили, что не видели Чепигу уже около десяти лет, охарактеризовали его положительно, рассказали, что знали его как умного, сообразительного, непьющего и некурящего. В селе знали, что Чепига находился на секретной службе и недавно обсуждали новость о том, что его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

О том, что человек, называемым Русланом Бошировым, на самом деле является полковником военной разведки Анатолием Чепигой, накануне сообщили издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat.