Басманный суд Москвы начал рассматривать вопрос об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Следствие просит вместо содержания под стражей назначить запрет на определенные действия. Это новая мера пресечения; возможность избирать ее появилась весной этого года. Запрет на определенные действия, по сути, похож на домашний арест, но является более мягкой мерой.