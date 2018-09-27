Госдума сегодня окончательно одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России
За это решение проголосовали 322 депутата, 83 высказались против, воздержавшихся не было. Все деньги, полученные в результате пенсионной реформы, должны пойти на повышение пенсий, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Отметим, сегодня же Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, разрешающий переводить в Пенсионный фонд деньги, изъятые в рамках дел о коррупции.
Комментарии11
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starokozlovicky2gus 27 сентября 2018 | 17:06
Все деньги, полученные в результате пенсионной реформы, должны пойти на повышение пенсий, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. И пальцем так строго погрозил.
polsan 27 сентября 2018 | 17:25
starokozlovicky2gus: А чьих пенсий он не сказал! ))
freedommen 27 сентября 2018 | 17:43
Когда-то Жак де Моле (последний магистр тамплиеров) на костре произнес следующие слова: "Папа Климент! Король Филипп! Рыцарь Гийом де Ногарэ! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклинаю вас! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!" Все сбылось. Так вот. Подставив вместо тех фамилий другие (Гундяев, Путин, Медведев), а вместо Жака де Моле граждан России, горящих на костре жизни, которую им создала эта троица в скобках, мы получим историю с результатами сегодняшнего голосования. История всегда повторяется.
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 17:09
Сегодня окончательно стало ясно, что большинство мужичков-рфиков до пенсии не доживут. А их пенсионный выплаты пойдут на вооружение.
ura_123 27 сентября 2018 | 17:17
Ну что робятишки,на мартовских выборах вы сами за это проголосовали,67%...
Кушайте,не обляпайтесь.
democ 27 сентября 2018 | 17:30
ura_123: У электората памяти как у рыбы, которая сорвалась с крючка. Через 5,5 лет опять всё повторится.
ura_123 27 сентября 2018 | 17:33
democ: ”Как у канарейки,на один перелёт” (с)
bel_medved 27 сентября 2018 | 17:22
Подлецы оправдали возложенное на них доверие.
democ 27 сентября 2018 | 17:26
А где ещё 45 депутатов? В туалете перекуривали, чтобы уйти от ответственности?
ura_123 27 сентября 2018 | 17:31
democ: Командировки,больничные...
leninec30 27 сентября 2018 | 17:54
Медведев сказал что у нас впервые у нас самая высокая продолжительность жизни 73 года, то то вижу что мужиков старше 65 тяжело увидеть.