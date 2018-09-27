Госдума сегодня окончательно одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России

За это решение проголосовали 322 депутата, 83 высказались против, воздержавшихся не было. Все деньги, полученные в результате пенсионной реформы, должны пойти на повышение пенсий, — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отметим, сегодня же Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, разрешающий переводить в Пенсионный фонд деньги, изъятые в рамках дел о коррупции.